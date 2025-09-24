Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarea rectificare de buget este una ”destul de tensionată”, pentru că Guvernul este ”puternic presat” de zona de investiţii.

El a anunţat că - cel mai târziu marţi - Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi să aprobe rectificarea.

Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

”Un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu, vineri dimineaţa, va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat şi va fi detaliată de domnul ministru Nazare imediat ce va fi comunicată public, precizând unde sunt sumele cele mai importante care sunt alocate şi care sunt mişcările financiare care sunt asigurate în urma acestei rectificări”, a anunţat premierul într-o conferință de presă.

El a arătat că Guvernul urmează să aprobe rectificarea de buget ”în aşa fel încât să asigurăm plăţile curente, să completăm sumele necesare pe asistenţă socială şi în alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii”.

Bolojan: ”Presiuni puternice pe buget”

Premierul a subliniat faptul că, din cauza proiectelor care au fost asumate din fonduri europene, actualul Guvern se confruntă cu ”presiuni puternice” ”pe componenta de investiții” din PNRR.

”Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții. Așa cum știți, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene, practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget atât anul acesta, cât și anul următor și pentru ca anul următor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiții, în principal pe supracontractările din programul PNRR, este nevoie să ne reducem cheltuiele de funcționare și practic toți banii care vor fi economisiți suplimentar anul viitor prin reduceri de cheltuieli, printr-o mai bună eficiență, vor fi alocați finalizării acestor proiecte de investiții din programul PNRR.”, a mai spus prim-ministrul.

