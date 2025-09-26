Cum se împart banii la rectificarea bugetară. Un minister va primi de 60 de ori mai puțin decât a cerut

Discuțiile despre rectificarea bugetară se prelungesc. Până la sfârșitul săptămânii viitoare ar urma să fie adoptată o nouă repartizare a banilor din buget, anunță ministrul Finanțelor, după o întâlnire cu șeful guvernului.

Calculele făcute până acum arată că banii se vor duce cu prioritate pentru salarii, pensii și investiții.

Concluzia analizei de la Finanțe este că nu sunt suficienți bani pentru a acoperi toate cererile de finanțare.

Ministerele mari, de forță, vor avea suplimentări de buget de câteva miliarde de lei fiecare - este cazul Ministerului Muncii, care plătește pensiile și alocațiile, și care va primi în total 5,5 miliarde de lei.

Dar cele mai mici - precum Cultura - vor avea alocate câteva milioane, deși au cerut o sumă de 60 de ori mai mare.

Nazare: ”Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Trebuie să fim extrem de atenți cum facem rectificarea bugetară. Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esențiale pentru a acoperi nevoile esențiale de azi - pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiții. Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii”.

Așadar, unele ministere au cerut mult mai mulți bani decât vor primi acum, așa că ar putea fi și o a doua rectificare anul acesta, în funcție de evoluția încasărilor la buget.

Deocamdată sunt bani pentru asigurarea cofinanțărilor proiectelor de investiții aflate în derulare, spune ministrul Finanțelor.

Este motivul pentru care Ministerul Transporturilor și al Dezvoltării, care gestionează proiecte de infrastructură națională și locală, vor avea fiecare alocări de peste 2 miliarde de lei.

