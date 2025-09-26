Cum se împart banii la rectificarea bugetară. Un minister va primi de 60 de ori mai puțin decât a cerut

Stiri Politice
26-09-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Discuțiile despre rectificarea bugetară se prelungesc. Până la sfârșitul săptămânii viitoare ar urma să fie adoptată o nouă repartizare a banilor din buget, anunță ministrul Finanțelor, după o întâlnire cu șeful guvernului.  

autor
Laura Culiță

Calculele făcute până acum arată că banii se vor duce cu prioritate pentru salarii, pensii și investiții.

Concluzia analizei de la Finanțe este că nu sunt suficienți bani pentru a acoperi toate cererile de finanțare.

Ministerele mari, de forță, vor avea suplimentări de buget de câteva miliarde de lei fiecare - este cazul Ministerului Muncii, care plătește pensiile și alocațiile, și care va primi în total 5,5 miliarde de lei.

Dar cele mai mici - precum Cultura - vor avea alocate câteva milioane, deși au cerut o sumă de 60 de ori mai mare.

Citește și
Tanczos Barna
Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare

Nazare: ”Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Trebuie să fim extrem de atenți cum facem rectificarea bugetară. Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esențiale pentru a acoperi nevoile esențiale de azi - pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiții. Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii”.

Așadar, unele ministere au cerut mult mai mulți bani decât vor primi acum, așa că ar putea fi și o a doua rectificare anul acesta, în funcție de evoluția încasărilor la buget.

Deocamdată sunt bani pentru asigurarea cofinanțărilor proiectelor de investiții aflate în derulare, spune ministrul Finanțelor.

Este motivul pentru care Ministerul Transporturilor și al Dezvoltării, care gestionează proiecte de infrastructură națională și locală, vor avea fiecare alocări de peste 2 miliarde de lei. 

Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%

Sursa: Pro TV

Etichete: rectificare bugetara, ministere, finantare, impartire,

Dată publicare: 26-09-2025 19:13

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”
Stiri Politice
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarea rectificare de buget este una ”destul de tensionată”, pentru că Guvernul este ”puternic presat” de zona de investiţii.

Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare
Stiri Politice
Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuiască bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, însă a adăugat că acest lucru nu se va mai întâmpla.

Rectificare bugetară și la părinți, la început de an școlar. Lista minimă de cheltuieli suplimentare
Stiri Educatie
Rectificare bugetară și la părinți, la început de an școlar. Lista minimă de cheltuieli suplimentare

Începerea școlii înseamnă cheltuieli mari pentru părinți. Unele obligatorii: ghiozdan, uniformă, rechizite și echipament pentru sport. Altele, în funcție de școală: un top de hârtie și materiale de curățenie.

„Magie” bugetară la Guvern. Pe o creștere economică mai mică decât estimarea inițială se face rectificare „pe plus”
Stiri Economice
„Magie” bugetară la Guvern. Pe o creștere economică mai mică decât estimarea inițială se face rectificare „pe plus”

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a modificat în scădere la 2,8%, de la 3,4% anterior, proiecţia de creştere economică pentru anul acesta, Produsul Intern Brut urmând să se cifreze la aproape 1.769 miliarde de lei.

Guvernul a anunțat prima rectificare bugetară din ultimul an și jumătate. Cine va primi bani în plus
Stiri Economice
Guvernul a anunțat prima rectificare bugetară din ultimul an și jumătate. Cine va primi bani în plus

Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 6,94% din PIB, în creştere cu 1,94 puncte procentuale faţă de programul iniţial, potrivit notei de fundamentare a rectificării bugetare de stat pe anul 2024, publicată de Ministerul Finanţelor.

Recomandări
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani
Stiri actuale
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani

Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.

Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”
Stiri externe
Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28