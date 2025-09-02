Rectificare bugetară și la părinți, la început de an școlar. Lista minimă de cheltuieli suplimentare

Începerea școlii înseamnă cheltuieli mari pentru părinți. Unele obligatorii: ghiozdan, uniformă, rechizite și echipament pentru sport. Altele, în funcție de școală: un top de hârtie și materiale de curățenie.

Bugetul de start pentru noul an școlar variază între 400 și 2.300 de lei și poate ajunge la 5.000 de lei dacă adăugăm și banii pentru afterschool.

În fața unei grămezi de tricouri cu guler, doi bunici scotocesc prin amintirile primelor zile de școală.

Bunic: „În primul rând, ghiozdanul era din carton, așa am prins, după aceea toc și peniță...”

Sunt două nepoate în familie, așadar două liste primite de la învățătoare. Cu cât e școlarul mai mic, cu atât lista este mai mare.

Până în clasa a cincea, părinții achită majoritatea manualelor, între 200 și 350 de lei. Papetăria și accesoriile pentru ora de sport sau arte sunt cumpărate adesea în absența copilului.

Mamă: „Așa ceva le trebuie la educație fizică, ea e mai plinuță, fetița, și caut ceva mai mare, s-o încapă.”

O uniformă cu tricou, vestă, hanorac și pantaloni sau fustă marcate cu logo-ul școlii costă în jur de 300 de lei. Un ecuson care se atașează pe haine costă și 30 de lei. Dacă școala are un cod vestimentar, prețul scade cu 50 de lei.

Părinte: „Îmbrăcăminte și ghiozdan, cred că 700 de lei.”

Agățați de portofelul părinților, copiii spun ce vor să-și cumpere.

Părinte: „Nu mai știu cât, 80 de lei... Și-a luat pantofi de fotbal.”

Reporter: „Și îi porți și la școală?”

Copil: „Da, la ora de sport.”

De la nouă ani, elevul poate crește în cele trei luni ale vacanței de vară cu 1-2 numere la picior și 3-4 cm în înălțime. Așa că, pe lângă pantofi noi, mulți au nevoie și de alt trening, ca să nu arate așa. Cel mai mic preț, la calitate bună, este 40 de lei, iar în aceste zile unele magazine de profil au și reduceri.

În necesarul vieții școlare apar, surprinzător, și materiale de curățenie, hârtie igienică și topuri de hârtie pentru imprimantă.

Mizând pe părinți săritori, deseori directorii nici nu solicită astfel de consumabile autorității locale.

Tot acum, părinții care nu au un program flexibil de lucru ori un ajutor în familie încheie contractele cu furnizorii afterschool.

La centrele private, costurile ajung până la 3.500 de lei pe lună.

Cele integrate în școlile publice cer între 30 și 100 de lei pe zi.

În țară sunt doar câteva primării care finanțează integral școala după școală, pentru un număr limitat de copii, iar lista cu cheltuieli continuă dacă cei mici vor merge la meditații sau alte activități extrașcolare, cum ar fi înot și dansuri.

