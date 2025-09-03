Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuiască bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, însă a adăugat că acest lucru nu se va mai întâmpla.

El a anunţat că 2025 este primul an în care instituţiile nu vor mai primi bani suplimentari la rectificare şi vor trebui să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului alocat.

Tanczos Barna a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, care este adevărul despre situaţia bugetară a României.

„În decembrie 2024, când am preluat postul de ministru al Finanţelor, la doar trei-patru zile după, şi după ce am închis practic anul – pentru că preluarea mandatului a avut loc în preajma sărbătorilor –, a fost foarte clar că în 2025, fără măsuri de reducere a cheltuielilor, nu se poate. Pentru că fiecare minister, fiecare ministru – nu personal ministrul, dar instituţiile aflate în subordinea ministerului – au tot angajat. Au tot crescut cheltuielile de personal, au tot crescut cheltuielile de funcţionare. Şi când am făcut bugetul, la majoritatea ministerelor am prevăzut, încă din ianuarie, o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal şi de funcţionare”, a afirmat Tanczos Barna.

El a adăugat că multe ministere nu au respectat această decizie.

„Foarte multe ministere, timp de luni de zile, nu au mişcat niciun deget. Iar odată cu trecerea timpului, presiunea a crescut pe lunile care au rămas. Dacă nu ai făcut o reducere de 5% în februarie, trebuie să faci mai mult în perioada martie-decembrie. Dacă nu ai făcut-o în primele cinci luni, trebuie să faci dublu în cele patru luni rămase, dacă nu ai aplicat măsura de la începutul anului. Deci este nevoie de măsuri ferme pentru a opri hemoragia. Pentru că fiecare minister a cheltuit în neştire până atunci”, a mai declarat vicepremierul Tanczos Barna.

El a explicat că abia în aprilie-mai s-a înregistrat o oprire a angajărilor la stat.

„Numărul angajaţilor a tot crescut. Abia undeva în luna aprilie-mai am văzut o primă oprire. (...) A trebuit să oprim creşterea numărului de persoane angajate la stat. Şi acest lucru s-a întâmplat. Acum, variaţia este undeva de ordinul sutelor de persoane, la un total de 1.300.000 de angajaţi, dar măcar s-a oprit. Cheltuielile totale cu salariile şi cu personalul, pe lună, sunt de 14 miliarde de lei. Această sumă trebuie să înceapă să scadă. Probabil primele semne se vor vedea în septembrie”, a mai afirmat Tanczos Barna.

El a precizat că multe instituţii se obişnuiseră să termine bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, însă acest lucru nu se va mai întâmpla.

„Sunt foarte multe instituţii care s-au obişnuit să-şi cheltuiască toţi banii în primele şapte-opt luni, apoi să vină rectificarea, să întindă mâna iar: mai vrem bani, că ni s-au terminat. Păi nu mai merge! Şi o să fie primul an când nu mai merge. O să fie primul an, 2025, când nu vor mai primi bani suplimentari la rectificare. Şi atunci trebuie să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au. Va fi un an fără precedent, dar, în sfârşit, se face ordine şi bugetul se construieşte aşa cum trebuie, de la începutul anului, iar fiecare trebuie să se descurce cu banii alocaţi iniţial”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna.

