Nazare despre rectificarea bugetară: „Protejăm cetățenii și asigurăm funcționarea instituțiilor”

Deficitul bugetar va crește la 8,4% din PIB, iar mai mulți ordonatori de credite, inclusiv MIPE și Sănătatea, vor avea bugete diminuate.

Guvernul își propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetățenii, să asigure funcționarea instituțiilor publice și să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali, a afirmat luni seară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi am publicat rectificarea bugetară - un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale și nu pot fi ignorate. Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul își poate îndeplini toate obligațiile, în mod corect și la timp", a scris ministrul, citat de Agerpres.

Trei obiective principale ale rectificării

Nazare a enumerat prioritățile rectificării bugetare: „Ce ne propunem prin această rectificare? Să protejăm cetățenii - garantăm plata pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor de sănătate și sprijinului social pentru românii vulnerabili, să asigurăm funcționarea instituțiilor publice: școli, spitale, autorități locale - fără această rectificare, multe dintre ele ar fi ajuns în dificultate până la final de an și să menținem încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile."

Ministrul Finanțelor a subliniat că Guvernul menține investițiile publice la un nivel record - peste 150 de miliarde de lei - în infrastructură, educație, sănătate și energie.

„Sunt investiții care susțin în continuare creșterea economică și locurile de muncă. În condițiile în care creșterea economică estimată la începutul anului nu s-a confirmat, iar inflația a rămas ridicată, facem ceea ce este necesar să stabilizăm deficitul bugetar la 8,4%", a punctat Nazare.

„Un pas necesar pentru încredere și predictibilitate”

Potrivit acestuia, rectificarea bugetară nu este doar un exercițiu tehnic, ci un pas necesar pentru a reda încredere și predictibilitate economiei României.

„Prin acest efort comun, demonstrăm că statul știe să răspundă realist provocărilor și să creeze condițiile pentru dezvoltare, stabilitate financiară și bunăstare pentru cetățeni", a mai scris ministrul Finanțelor pe pagina sa de socializare.

Cine pierde și cine câștigă la rectificare

Mai mulți ordonatori de credite, printre care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care ar putea fi aprobată la finalul săptămânii, în timp ce pentru Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Muncii creditele bugetare vor fi suplimentate, potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanțelor.

Deficitul bugetar pe care a fost construită rectificarea a urcat la 8,4% din PIB, față de 7% anterior.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













