Care sunt diferențele dintre Dacia Duster si Renault Duster, proaspăt lansat pe piața din India

Renault Duster India

Cu lansarea recentă a Renault Duster pe piața indiană, întrebarea „care sunt diferențele dintre Dacia Duster și Renault Duster?” devine mai relevantă ca niciodată. 

Raluca Ionescu-Heroiu

Deși cele două modele împart aceeași platformă și au dimensiuni similare, adaptările stilistice, dotările și finisajele lor variază considerabil.

În timp ce Dacia Duster este cunoscut pentru simplitatea și eficiența sa pe piața europeană, Renault Duster pentru India vine cu un design mai rafinat, dotări premium și tehnologii adaptate preferințelor și nevoilor clienților locali.

Diferențele dintre Dacia Duster si RENAULT Duster

Fiind absentă de pe piața indiană, Dacia lasă onoarea lui Renault de a comercializa acolo Dusterul, după ce i-a aplicat un tratament stilistic de impact. Deși ambele modele împart aceeași platformă și au aceeași lungime de 4,35 m, elementele care compun caroseria lor diferă adesea. În exclusivitate, Auto-Moto le suprapune pentru a identifica mai ușor divergențele lor de stil.

O grilă fără logo pe Renault Duster

Dar, evident, partea frontală este cea care arată cele mai profunde schimbări, modificând atât blocurile optice, cât și grila (inscripționată cu „DUSTER” în litere mari), precum și bara, a cărei protecție ce imită metalul urcă considerabil deasupra grilei. Spatele Renault Duster se schimbă mai discret comparativ cu Dacia, în ciuda prezenței unei bare de protecție inedite și a unui hayon reîmprospătat. Acesta leagă blocurile optice printr-o bandă groasă lucioasă neagră pentru a integra un semn luminos apropiat de codurile Losange-ului.

Valorile Dacia nu prind la publicul indian

Confortul Renault Duster indian depășește pe cel al Dacia Duster european. El oferă iluminare ambientală personalizabilă cu până la 48 de variații, aer condiționat automat bi-zonă cu filtru de particule PM2.5 și ionizator, precum și scaune față electrice și ventilate și un plafon panoramic deschizător. Chiar și Dacia Bigster nu beneficiază de atâta atenție. Atunci de ce această creștere de nivel pe piața indiană? Renault justifică prin faptul că vizează o clientelă înstărită, atașată de imaginea mărcii și de valorizarea socială. Valorile de simplitate și frugalitate, atât de dragi Dacia, atrag puțin în India, așa cum au confirmat mai multe studii locale, conform msn.com

Cum arată Renault Duster în India

Renault Duster India
×

