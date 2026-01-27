Care sunt diferențele dintre Dacia Duster si Renault Duster, proaspăt lansat pe piața din India

Deși cele două modele împart aceeași platformă și au dimensiuni similare, adaptările stilistice, dotările și finisajele lor variază considerabil.

În timp ce Dacia Duster este cunoscut pentru simplitatea și eficiența sa pe piața europeană, Renault Duster pentru India vine cu un design mai rafinat, dotări premium și tehnologii adaptate preferințelor și nevoilor clienților locali.

Diferențele dintre Dacia Duster si RENAULT Duster

Fiind absentă de pe piața indiană, Dacia lasă onoarea lui Renault de a comercializa acolo Dusterul, după ce i-a aplicat un tratament stilistic de impact. Deși ambele modele împart aceeași platformă și au aceeași lungime de 4,35 m, elementele care compun caroseria lor diferă adesea. În exclusivitate, Auto-Moto le suprapune pentru a identifica mai ușor divergențele lor de stil.

O grilă fără logo pe Renault Duster

Dar, evident, partea frontală este cea care arată cele mai profunde schimbări, modificând atât blocurile optice, cât și grila (inscripționată cu „DUSTER” în litere mari), precum și bara, a cărei protecție ce imită metalul urcă considerabil deasupra grilei. Spatele Renault Duster se schimbă mai discret comparativ cu Dacia, în ciuda prezenței unei bare de protecție inedite și a unui hayon reîmprospătat. Acesta leagă blocurile optice printr-o bandă groasă lucioasă neagră pentru a integra un semn luminos apropiat de codurile Losange-ului.

