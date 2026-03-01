Vibrația zilei este 2 și o să facem echipă, la bine și la greu, cu cel de lângă noi.

Horoscop 2 martie 2026 - PEȘTI

O să primiți niște atenționări că n-ați completat niște acte, că nu v-ați fi prezentat la o ședință, o discuție, o conferință, iar lucrurile se pot îndrepta.

O să puteți relua o idee de proiect și să vă iasă frumos, cu răbdare, că aveți un plan bine structurat.

Horoscop 2 martie 2026 - BERBEC

Poate vă îngrijiți și voi un pic de sănătate, ca să nu se agraveze vreun simptom, faceți un consult medical, verificați dacă un tratament și-a făcut efectul.

E bine să vă faceți curaj să vă duceți la un interviu sau poate e o negociere pentru un contract care v-ar aduce câștiguri consistente. Vedeți!

Horoscop 2 martie 2026 - TAUR

Ați putea duce comunicarea la alt nivel, să vă înscrieți pe o platformă și să vă prezentați acolo ideile, să intrați într-un grup și să vă asociați cu acei oameni și cu crezul lor.

Poate puneți la cale o ieșire pe undeva, la sfârșit de săptămână, ca să vă relaxați și poate să sărbătoriți și începutul primăverii.

Horoscop 2 martie 2026 - GEMENI

Se poate să dați de o sursă financiară, numai bună de exploatat, ca să aveți bani în plus pe lângă salariu și să vă luați tot ce vă trebuie.

O să investiți niște bani în casă, poate acum, în preajma Paștelui, ca să vă înnoiți cu totul, și voi, și locuința.

Horoscop 2 martie 2026 - RAC

Scoateți lista cheltuielilor obligatorii și tăiați de acolo tot ce v-ați propus în perioada asta, scăpați de rate, facturi, taxe, impozite, asigurări și vedeți cu ce rămâneți.

Vă invită cineva în alt oraș să-i faceți o vizită cuiva drag și o să găsiți atât timp, cât și bani ca să dați o fugă, în weekend.

Horoscop 2 martie 2026 - LEU

Încep să mai vină bani și din urmă și o să vă rămână ca să-i faceți o surpriză partenerului de cuplu, să ieșiți la un tête-à-tête ca să dați un plus de culoare relației.

Poate vă înscrieți într-o audiență ca să-i cereți șefului niște înlesniri, un salariu în avans – știți voi mai bine.

Horoscop 2 martie 2026 - FECIOARĂ

O să puteți spune, în sfârșit, lucrurilor pe nume și o să vă recuperați banii cuveniți, poate și o postură mai avantajoasă, și o să vă crească stima de sine.

Poate îi dați un răspuns cuiva care v-a acordat un timp de gândire și o să vă bucurați de o reconciliere, după o perioadă *en froid*.

Horoscop 2 martie 2026 - BALANȚĂ

Poate va trebui să faceți o alegere, să lucrați sub bagheta unui anumit șef, că o să fie o conjunctură favorizantă și e bine să n-o ratați.

O problemă de sănătate poate recidiva și să vă ia din energie, dar un tratament la timp v-ar scoate din încurcătură.

Horoscop 2 martie 2026 - SCORPION

Sunt câteva preocupări de timp liber care v-ar scoate din starea de monotonie, ca să vă mai vină o idee de proiect, să fiți mai inspirați, că e un moment bun de relansare.

Poate vă consultați cu ai voștri, supuneți și la vot, ca să se știe dacă vă luați altă casă ori o renovați pe actuala.

Horoscop 2 martie 2026 - SĂGETĂTOR

E posibil să faceți niște reparații pe-acasă, eliminați obiectele de care vă împiedicați prin casă și pe care nu le mai folosiți și reamenajați interiorul.

Se poate să faceți o investiție pentru copii, să le plătiți niște cursuri speciale, să le luați aparatură performantă ca să nu aibă motive să nu învețe.

Horoscop 2 martie 2026 - CAPRICORN

O reușită la școală, poate luați cu brio examenele, vă alegeți altă materie de studiu, vreun opțional și o să treceți la următorul nivel.

Poate pregătiți o reuniune de familie, la sfârșit de săptămână, și o să vă ocupați de toată organizarea, să fie la înălțime.

Horoscop 2 martie 2026 - VĂRSĂTOR

O să vi se propună diverse colaborări și o să aveți de unde să alegeți, că vor fi pe tiparul vostru. Dacă sunteți prinși cu alte proiecte, poate amânați totul pentru altă perioadă.

Poate faceți o gestionare mai atentă a banilor, poate aveți restanțe de plată – e posibil să aveți multe cheltuieli în perioada asta.