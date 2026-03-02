Aceasta va avea efecte de runda a doua asupra inflației din România, a afirmat, pentru AGERPRES, Adrian Codirlaşu, președintele CFA România.

"Dacă ne uităm la nivel global, vedem că acest conflict a condus la o creştere a aversiunii la risc a participanţilor la pieţele financiare. Cum vedem asta? Prin faptul că bursele au scăzut atât la finalul săptămânii trecute, cât şi astăzi. De asemenea, vedem că preţurile metalelor preţioase au crescut atât astăzi, cât şi la finalul săptămânii trecute", a menţionat Codirlaşu.

Potrivit acestuia, impactul direct al conflictului ar putea fi chiar mai mare de 10%, estimările indicând un efect cumulat de 15-20%, în condiţiile în care pieţele anticipaseră deja escaladarea tensiunilor, iar preţurile începuseră să crească anterior.

"Cel mai mult s-a văzut însă în preţul petrolului. Astăzi a crescut cu aproape 10%, iar acest lucru va avea efect asupra inflaţiei pentru că, odată cu creşterea preţului petrolului, creşte şi preţul combustibilului. Putem vedea, pe un orizont de două-trei săptămâni, această creştere a preţului petrolului transpusă în preţul combustibilului. Estimăm o posibilă creştere de 10-15% la carburanţi, dacă actualele evoluţii se menţin", a adăugat preşedintele CFA România.

El a subliniat că scumpirea combustibilului va genera efecte de runda a doua, prin creşteri de preţuri în alte sectoare ale economiei, în special în agricultură şi transporturi, unde costurile cu carburantul au o pondere importantă.

"Acest preţ al combustibilului se va duce şi în celelalte componente ale inflaţiei, prin aşa-numitele efecte de runda a doua. Într-o lună-două vom vedea uşoare creşteri şi în alte sectoare. De exemplu, în agricultură se foloseşte combustibil în mod substanţial, la fel şi în transporturi. Deci putem vedea o uşoară creştere a preţurilor şi din aceste efecte de runda a doua", a explicat specialistul.

În ceea ce priveşte România, impactul conflictului se va resimţi în principal prin canalul inflaţiei, a subliniat Adrian Codirlaşu.

"Impactul pentru România va fi în principal prin inflaţie, respectiv prin preţul petrolului, deoarece nu avem relaţii economice semnificative în acea zonă. Cu Iranul, de exemplu, nu avem aproape deloc relaţii economice. Astfel, singurul impact asupra României este prin preţul petrolului. Procesul dezinflaţionist va fi mai lent, inflaţia va rămâne mai mult timp în jur de 10%. Cu toate acestea, ne menţinem proiecţia pe care am avut-o la CFA România, respectiv o rată a inflaţiei între 6% şi 7% la finalul anului", a adăugat preşedintele CFA România.

Acesta a atras atenţia că peste jumătate din preţul combustibilului este reprezentat de taxe.

"Dacă ne gândim la preţul combustibilului, mai mult de jumătate din el reprezintă taxe, iar recent au crescut şi accizele la combustibil", a adăugat Adrian Codirlaşu.