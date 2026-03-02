Procurorii DIICOT îl acuză că ar fi derulat activități ostile la adresa României şi a cetățenilor români, inclusiv demersuri de recrutare și de provocare a serviciilor de informații de la noi. Din spatele gratiilor, Alexandru Bălan respinge categoric acuzațiile și anunță prin avocat că va pleda nevinovat.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, Alexandru Bălan, este acuzat de procurorii DIICOT că ar fi avut întâlniri suspecte la Budapesta. S-ar fi văzut în două rânduri cu patru ofițeri ai Comitetului Securității de Stat, KGB-ul din Republica Belarus, pentru a le pune la dispoziție secrete de stat ce ar afecta securitatea națională a României.

Prima întâlnire ar fi avut loc în aprilie 2024, iar a doua în mai 2025, când Bălan ar fi plecat de la Chișinău cu un autocar și, după ce ar fi tranzitat România, s-ar fi dus la Budapesta și s-ar fi cazat într-un apartament. Aici - susțin serviciile secrete - ar fi petrecut ore bune în compania agenților bieloruși.

„Alexandru Bălan a realizat materiale informative utile KGB Belarus și a acționat pentru crearea unei rețele de agenți pentru acest serviciu” - Serviciul Român de Informații.

Corespondent PROTV: „Doi dintre cei patru agenți secreți cu care Alexandru Bălan s-ar fi întâlnit conspirat la Budapesta sunt ofițeri asumați ai Serviciului de Informații KGB din Belarus. Asta chiar dacă o bună perioadă de timp ei au activat oficial ca diplomați acreditați ai Republicii Belarus la Ambasada din Praga.”

Prof. univ. Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic: „El e un tip care știe destul de multe. Se ocupa de contactul cu serviciile secrete din România, pe vremea lui Plahotniuc, privilegiat pe relația cu Republica cu Republica. Moldova era SIE și s-ar putea să fi transferat către Minsk, și Minsk către Moscova o seamă de informații despre funcționare, despre oameni, despre agenturi”.

După ultimele două întâlniri, Bălan ar fi fost filmat de camerele de supraveghere de la nişte case de schimb valutar unde ar fi schimbat aproape 3.000 de euro.

El este acuzat și de divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. În rechizitoriul prin care l-au trimis în judecată, procurorii spun că Bălan ar fi transmis nu doar direct, ci și prin sisteme electronice, rapoarte informative ce aveau caracter secret de stat și ar fi primit instructaje din partea principalului serviciu secret aliat al Federației Ruse. Avocatul lui Bălan, care a dat o singură declarație chiar înainte de a fi trimis în judecată, respinge categoric acuzațiile.

Florin Cojocaru, avocatul lui Alexandru Bălan: „Domnul Bălan a dat o declarație completă și a răspuns la toate întrebările, căutând să combatem toate acuzațiile aduse, orice acțiune de trădare sau care ar fi periclitat interesele sau securitatea națională. Pot să vă spun că combatem complet o astfel de acuzație.”

Procurorii DIICOT susțin că în telefoanele și unitățile de stocare ale lui Bălan, găsite asupra lui, dar și în locuința familiei sale de la Chișinău ar fi descoperit documente secrete despre identități sensibile, dar și despre operațiuni. Nu în ultimul rând, lui Bălan i se reproșează că ar fi încercat să o compromită pe președinta Maia Sandu, dar și relațiile dintre România și Republica Moldova.