Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO, subliniază că o astfel de probabilitate este extrem de scăzută și amintește că sistemele de apărare antiaeriană ale României – la care se adaugă și scutul NATO de la Deveselu – fac imposibil un asemenea scenariu.

“Probabilitatea este extrem de scăzută. (…) Distanța între Teheran și Craiova - Craiova e la 80 km de Deveselu - înseamnă 2.600 km. Numai o rachetă care este considerată mai performantă și anume Sejil probabil bate 2000-2.500km. Nu s-a demonstrat un asemenea lucru, nu este confirmat, este o informație pe surse. Pe de altă parte, sistemele de apărare sunt redutabile. Vorbim inclusiv de sistemele de apărare antirachetă ale României, bateriile Patriot, vorbim de sistemul francez dislocat în Capul Midia”, a spus Bălăceanu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Cosmin Stan.

Mai mult, un atac asupra României sau a altui stat NATO, ar atrage imediat implicarea Alianței în război, lucru pe care „Iranul, în mod sigur, nu și-l propune”

Întrebat de ce Teheranul a atacat, totuși, baze britanice din Cipru, care nu e membru NATO, Bălăceanu crede că e vorba de o ripostă împotriva aliaților SUA, care nu înseamnă însă că există riscul extinderii conflictului către Europa.

“Nu cred că Iranul vrea să antagonizeze NATO”

General ( r ) Virgil Bălăceanu: “Atragerea Europei (în conflict -n.r) poate să apară din perspectiva în care Marea Britanie apelează la articolul patru al Tratatului de la Washington, și anume discuții cu membrii Alianței în condițiile unei situații de criză. Nu știm dacă va însemna și o decizie la nivel NATO pentru a sprijini acțiunile americane. Este doar un scenariu pe care luăm în calcul. Altcumva, Europa nu poate să fie vizată, cea mai mare parte a Europei, de rachetele balistice”

Nu cred că Iranul vrea să antagonizeze relația sa la nivel NATO, astfel încât să declanșeze – nu prin aplicarea Articolului 5, ci prin acel Articol 4, o participare a unor state membre NATO la operația de lovire, pentru că acest război nu este altceva decât o operație de lovire reciprocă.”