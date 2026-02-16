Bahaettin Tatoğlu, președintele și directorul general al MAİS, distribuitorul oficial Renault în Turcia, a anunțat că la Bursa urmează să fie fabricat un nou SUV, sub marca Dacia, până la finalul acestui an, potrivit Türkiye Today. Oficialul a precizat că unul dintre obiectivele cheie pentru 2026 este atingerea poziției de lider pe segmentul SUV.

Al treilea model din investiția strategică

Noul SUV va deveni al doilea model produs la Bursa care va purta sigla Dacia, producția fiind programată să înceapă înainte de sfârșitul anului. Detaliile tehnice și specificațiile segmentului nu au fost încă dezvăluite, compania urmând să publice informații suplimentare în etape ulterioare.

Conform sursei Haberturk, noul model este al treilea din cele patru vehicule prevăzute în cadrul investiției de 400 de milioane de euro realizate de OYAK și Renault. Primele două modele din această investiție au fost Renault Duster și Renault Boreal.

Fabrica din Bursa: hub de export pentru piețele internaționale

Fabrica Oyak Renault din Bursa a produs un total de 387.113 vehicule în 2025, închizând anul cu un volum de producție solid. Uzina este cea mai mare fabrică Renault din afara Europei de Vest, cu o capacitate anuală de producție între 286.000 și 360.000 de unități.

Potrivit Automobile Dacia, fabrica din Turcia urmează să devină un centru strategic de export nu doar pentru Europa, ci și pentru alte piețe globale. În prezent, fabrica produce modelul Duster atât cu sigla Renault pentru Turcia și piețele non-europene, cât și cu sigla Dacia pentru Europa atunci când fabrica din România nu poate acoperi cererea.

Ce urmează pentru Dacia

Marca românească continuă să se extindă rapid, cu planuri de lansare a mai multor modele noi în următorii ani. Pe lângă noile modele produse în Turcia, Dacia pregătește și lansarea unui vehicul electric compact - Dacia Evader - și a altor modele de dimensiuni mai mari pentru piața europeană - Dacia Spacer.

Deocamdată, investitorii și consumatorii așteaptă dezvăluirea oficială a noului SUV Dacia care va fi produs la Bursa, care ar putea avea loc în trimestrul al treilea al anului 2026, conform planificării actuale a companiei.