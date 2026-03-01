Reportul la categoria I a jocului Joker a ajuns la 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a depăşeşte 423.900 de lei (peste 83.200 de euro), a anunţat Loteria Română.

Numerele câștigătoare de duminică, 1 martie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, duminică se înregistrează un report în valoare de 3,32 milioane de lei (653.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 5,04 milioane de lei (989.300 de euro).

La Noroc Plus se consemnează un report la categoria I în valoare de 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro), în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de 67.400 de lei (13.200 de euro).

Potrivit Loteriei Române, la tragerea Noroc de joi, 26 februarie, s-a câştigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 143.991,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Constanţa. De asemenea, la tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie loto din Târgu Jiu, iar cel de-al doilea, online, pe joaca.loto.ro.