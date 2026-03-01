La aproape 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană rămânem la coada clasamentului la capitolul canalizare, o situație pe cât de jenantă, pe atât de revoltătoare.

Milioane de români încă merg la toaletă în fundul curții. Stațiile de epurare deversează dejecții în râuri și lacuri. Și mai grav este faptul că o bună parte din cetățeni nu are acces la apă potabilă. Asta deși bani au fost și sunt pentru a rezolva aceasta situație. Chiar și astăzi, incompetența politicienilor noștri ține o bună parte din această țară în mizerie.

Stația de epurare a orașului Oltenița. Mizeria care vine din oraș este curățată sumar aici. Rămân astfel de resturi care sunt scoase și aruncate peste tot prin această curte și ce vedem aici pleacă direct în Dunăre.

Dunărea curge la două sute de metri de stația de epurare. O conductă mascată cu bolovani varsă dejecțiile pe fundul fluviului.

Miroase îngrozitor. Debitul este destul de mare că se aude. Iar acolo mai e o gură de canalizare și cu siguranță de multe ori deversează și pe acolo. Dovada este aici, în acești copăcei plini de hârtie igienică.

La gura canalului de pe mal resturi din dejecții au rămas atârnate în pietre pe malul Dunării.

Înconjurată de boscheți, vechea stație de epurare a orașului încă funcționează. Bazinele vechi sunt pline, peste tot sunt maldăre de gunoaie și bălți de mizerie. Teoretic, această stație n-ar trebui să mai funcționeze pentru că, din 2011, Oltenița are o stație de epurare modernă construită cu 2.500.000 de euro. Bani europeni.

Am bătut la poarta noii stații și mi-a ieșit în cale inginerul chimist Loredana Preda, compartimentul epurare.

După numeroase telefoane, poarta s-a deschis și a început o demonstrație despre cum angajații de aici își bat joc de mediu și de banii europeni.

Corespondent PRO TV: Ce curge în bazinele alea, unde se duce?

Loredana Preda, chimist: O stocăm pe aia... apa care este în bazinele din spate.

Corespondent PRO TV: Unde se duce?

Loredana Preda, chimist: Nu se duce nicăieri.

Corespondent PRO TV: Păi, cum, că acolo e un debit foarte mare... Unde duce conducta aia?

Loredana Preda, chimist: V-am spus că o stocăm. Dar n-am înțeles de ce ați intrat în spate.

Corespondent PRO TV: Păi, fix asta am văzut ce se întâmpla acolo.

George Omet este șeful stației și ne face un tur. Mai toate instalațiile par nefolosite de multă vreme, iar din cele care funcționează țâșnește apa. Găurile din bazine au fost cârpite cu țepușe de lemn, iar resturile sunt adunate în galeți înghețate. O dată la câteva secunde, suflanta stației, care ar trebui să ajute la curățarea apei, se oprește.

Corespondent PRO TV: Tot timpul stați așa cu mâna pe buton să îi dați drumul?

George Omet, șeful stației: Da. Asta e...

Apare din nou inginerul chimist.

George Omet: Ați intrat, vă rugam să părăsiți...

Corespondent PRO TV: Poftiți?

George Omet: Mi s-a spus că v-am lăsat să intrați, ați intrat, ați văzut și acum vă rugam să părăsiți clădirea...

Corespondent PRO TV: Păi cum adică?

George Omet: Pai cum ați intrat așa ieșiți.

Tomberoanele în care ar trebui să se adune gunoaiele solide sunt goale.

Corespondent PRO TV: Pânzele astea sunt dovada că nu s-a mai lucrat de multă vreme. Așa este doamnă?

Responsabilul cu epurarea: Vă rugăm să ieșiți.

Corespondent PRO TV: Se adună.

Responsabilul cu epurarea: Vă rugăm să ieșiți. Vă rugăm să ieșiți.

Corespondent PRO TV: Ce vine din oraș se duce în Dunăre.

În actele Ministerului Dezvoltării, 59% din localitățile țării figurează cu instalații de canalizare. Realitatea din teren este însă alta. În multe localități stațiile de epurare ori nu există ori nu funcționează și dejecțiile sunt aruncate în râuri și pe câmpuri. Pentru asta suntem în infringement și România riscă sancțiuni și amenzi uriașe. De 11 ani, Uniunea Europeană ne cere să rezolvăm această situație.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pe partea de sisteme de colectare vorbim de București, Ploiești, Iași, Cluj-Napoca, Baia Mare, Brăila, Vaslui, Târgu Jiu, Tulcea, Vaslui, adică astea sunt municipii în care e absolut rușinos în 2026 nu ai infrastructura asta”.

Localități aflate pe malul Dunării fără apă curentă

Pe lista europenilor sunt 150 de localități care de acum mai bine de un deceniu ar fi trebuit să își rezolve problema canalizării. S-au dat bani. S-au cheltuit aiurea. În acest moment, la nivel național, peste 60 de localități din cele aflate pe lista de infringement n-au nici măcar proiect pentru canalizare.

Și la capitolul alimentare cu apă potabilă stăm prost. Din nou, în documente, 85% din localități figurează cu apă. În realitate, în multe dintre ele, apa nu este potabilă. Un raport al Băncii Mondiale atrage atenția că peste 4 milioane de români nu au acces la apă în gospodăriile lor și că 2,5 milioane de oameni sunt în pericol deoarece se alimentează cu apă din surse nesigure. Strigător la cer este faptul că localități aflate pe malul Dunării nu au apă curentă, iar acolo unde există sisteme de canalizare se varsă în Dunăre. Revenim în stația din Oltenița. Și din nou, aceeași discuție. Unde dispar dejecțiile ajunse în stație.

Corespondent PRO TV: Morile astea micute ce sunt?

Responsabilul cu epurarea: Alea erau pentru scoaterea grăsimilor din apă.

Corespondent PRO TV: Funcționează?

Responsabilul cu epurarea: Nu. Nu funcționează...

Și, din nou, aceeași discuție.

Corespondent PRO TV: Unde dispar dejecțiile ajunse în stație.

Responsabilul cu epurarea: Eu v-am spus că o stochez.

Corespondent PRO TV: Unde?

Responsabilul cu epurarea: Dar nu sunt obligată să vă arăt...

În cele din urmă, responsabilul cu epurarea este de acord să mergem la Dunăre. Conducta care mai devreme duduia s-a oprit.

Corespondent PRO TV: Ce curge prin acea conductă?

Responsabilul cu epurarea: Aia este o conductă prin care nu curge nimic. Probabil se mai scurge apa de ploaie.

Corespondent PRO TV: Nu curge nimic?

Responsabilul cu epurarea: Nu.

Corespondent PRO TV:Ați oprit-o, doamnă, acum o oră am fost aici...

Responsabilul cu epurarea: Ce iese prin acea conductă eu v am raspuns. Ce iese... este o conductă veche care nu funcționează.

Corespondent PRO TV: Și nu curge apa pe ea?

Responsabilul cu epurarea: Nu. V-am spus că o stochez...

Corespondent PRO TV: Vă arăt imagini de acum o oră... Stați un pic să vă arăt pe telefon...

Responsabilul cu epurarea: Închipuiți-vă că știu și eu.

Corespondent PRO TV: Atunci ce se aude? Uitați, acum o oră.

Responsabilul cu epurarea: Deci, vă rog frumos, dacă aveți nelămuriri mergeți la Călărași sau unde vreți dvs...

Doamna se supară și pleacă. Două ore mai târziu, conducta de pe mal pornește și evacuează în Dunăre apa murdară. Primar în Oltenița, oraș cu 22.000 de locuitori, este Mihăiță Beștea, fost vicepreședinte al Consiliului Judetean în perioada 2020-2024.

Corespondent PRO TV: Știți situația de acolo?

Mihăiță Beștea, primar Oltenița: Nu.

Corespondent PRO TV: De ce nu funcționează?

Mihăiță Beștea: Nu am cunoștință de acest lucru. Și nu cred că stația de epurare nu funcționează.

Corespondent PRO TV: Păi nu funcționează…

Primarul o dă din colț în colț și își aduce aminte că sunt ceva probleme, dar nu s-a zbătut să le rezolve pentru că stația care este a Primăriei e administrată de o firmă privată.

După îndelungi căutari prin orașul Călărași am găsit sediul central al companiei, într-un bloc la etajul 3, într-un apartament închiriat, și pe Marius Sbârcea, director interimar Ecoaqua.

Corespondent PRO TV: Ați fost vreodată să vedeți ce dau în Dunăre?

Marius Sbârcea: Nu am ajuns.

Corespondent PRO TV: Am ajuns eu.

Directorul se uită cu mirare la imaginile din stația de epurare.

Marius Sbârcea, director interimar Ecoaqua: „Vă repet, nu știu de partea aceea cu stația veche ca ar funcționa, sau nu mi s-a adus niciodată la cunoștință ca ar funcționa sau...”.

Știe ca stația din Oltenița are probleme. Tocmai de aceea a făcut un audit, cu o firmă externă, pe bani, și a ajuns la concluzia că...

Marius Sbârcea, director interimar Ecoaqua: Mi-a spus ce avem nevoie, ce trebuie schimbat... Avem nevoie undeva la 1 milion de euro.

Corespondent PRO TV: În acea stație, după ce s-au bagat 2 milioane, acum aveți nevoie de încă un milion să...

Marius Sbârcea: Exact. Asta e ce am găsit, ce găsesc...

Ecoaqua este firma privată cu capital de stat. Are aproape 600 de angajați și o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de lei pe an. E un loc în care mulți politicieni din zonă își găsesc un loc de muncă. Acționari sunt Consiliul Județean și mai multe comune din Călărași, adunate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADI, condusă acum de primarul din Oltenița, care știe foarte bine ce se întâmplă în tot județul, nu doar în Oltenița. N-a făcut nimic. În Călărași sunt 165 de localități. Doar 35 au canalizare. Teoretic. Practic, în multe localități, stațiile de epurare nu funcționează.

Lehliu Gară. Când mergi cu mașina pe autostradă, pe drumul spre mare, în această zonă se simte un miros foarte puternic, urât. Vine de la stația de epurare a orașului care nu funcționează și deversează toate dejecțiile în acest stufăriș. Iar de aici pornește pe pârâu către o salbă de lacuri care se află ceva mai la vale.

Corespondent PRO TV: În proporție de cât reușiți să epurați ce ajunge în ea?

Marian Moraru, șef zonal Ecoaqua: În proporție de 100%.

Corespondent PRO TV: 100% epurați? Ce dați... în afluenți.. și iese 100% curat.

Marian Moraru, șef zonal Ecoaqua: Mai sunt și depășiri... la anumite cantități.

Corespondent PRO TV: Și depășiri la ce aveți? Marian Moraru, șef zonal Ecoaqua: Nu știu să vă spun.

Dejecțiile din canalizare sunt trecute dintr-un bazin în altul și strecurate sumar. În buletinele de analiză ale Apelor Române stația Lehliu are depășiri la unele substanțe și de 20-30 de ori peste limita admisă. În mod normal, grosul deșeurilor ar trebui să iasă din bazin prin această instalație.

Marian Moraru, șef zonal Ecoaqua: Nu merge.

Corespondent PRO TV: Când a mers ultima dată, că văd că e zăpadă...

Marian Moraru, șef zonal Ecoaqua: Azi n-a mers deloc... Nu a scos nimic. Nu are ce să tragă nu scoate.

Corespondent PRO TV: În 24 de ore de când a nins, nu s-a colectat nimic?

Marian Moraru, șef zonal Ecoaqua: ...