Dacia Bigster, lansată oficial în România. Echipări și prețuri pentru modelul produs exclusiv la Mioveni

Modelul Bigster este disponibil începând de la 23.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, preț care ajunge la 29.500 euro (TVA inclus) pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155, transmite Dacia.

„Dacia Bigster oferă toate elementele esențiale cerute de clienții segmentului C-SUV, punând accent pe confort și pe aspectul practic, propunând o gamă largă de echipamente în funcție de nivelul de echipare ales”, se arată pe site-ul companiei.

Bigster este disponibil în patru nivele de echipare : Essential, Expression, completate, la vârf, de două versiuni la preț echivalent: Bigster Extreme, destinat amatorilor de outdoor (care dispune de plafon panoramic cu deschidere electrică și funcție oscilobatantă, bare de pavilion modulabile, sistem Hill Descend Control și covorașe de cauciuc în echiparea de serie), și Bigster Journey, pentru clienții interesați de confort și de călătoriile lungi, cu caroseria în două nuanțe (pavilion de culoare neagră), hayon cu acționare electrică și scaun șofer cu reglaje electrice ca echipamente de serie.

Noul model de la Dacia vine cu motoare electrice, hibrid și combustie internă. Disponibil pentru prima oară în gama Dacia la acest nivel de putere, motorul TCe 140 combină un motor pe benzină cu 3 cilindri de 1,2 l turbo de nouă generație cu un sistem mild hybrid de 48V, optimizând plăcerea de a conduce și reducând consumul mediu de combustibil și emisiile de CO2.

În plus, Dacia Bigster este primul model din cadrul Renault Group care beneficiază de noua motorizare HYBRID 155 cuplată cu o cutie de viteze automată, disponibilă de la nivelul de echipare Expression. Bigster TCe 130 4x4 este adaptat pentru offroad datorită transmisiei sale integrale asociate cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și un sistem mild-hybrid de 48 V. Lansată deja pe noua generație a modelului Duster, motorizarea TCE 130 4x4 este disponibilă pe Bigster începând cu nivelul de echipare Expression.

Dotări inedite pentru Dacia Bigster

Bigster vine cu scaune cu susținere laterală, izolație fonică optimizată, sistem de aer condiționat cu două zone pentru locurile din față și cu aeratoare separate pentru locurile din spate, plafon panoramic cu deschidere electrică și funcție oscilobatantă, scaun pentru șofer cu reglaje electrice, echipament multimedia cu 6 difuzoare și sistem de sunet Arkamys 3D, fără a uita de sistemul inteligent de accesorii YouClip.

Noul Bigster aduce un plus în materie de design, cu un stil concentrat pe ceea ce este esențial, în beneficiul robusteții și al spațiului interior, oferind opțiunea unei caroserii vopsite în două nuanțe și jante de 19 inch. În plus, modelul beneficiază de mai multă tehnologie, cu o ofertă alcătuită integral din motorizări electrificate și dotări precum ecran central de 10 inch, tablou de bord digital, hayon cu comandă electrică, etc.

