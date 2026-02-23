Potrivit unui comunicat de presă, această ediție limitată este destinată exclusiv pieței din România și va fi disponibilă într-un număr de 500 de exemplare.

Această serie limitată, ”complet echipată”, se evidențiază printr-o serie de elemente grafice dispuse de-a lungul întregii părți inferioare a caroseriei, ”accente Copper Brown, jante negre din aliaj de 17’’ Tergan și antenă tip aripioară de rechin”.

Pentru a evidenția caracterul off‑road, modelul este echipat cu un scut de protecție pentru motor și cutia de viteze, realizat din duraluminiu de 6 mm, oferit în standard.

La interior, Duster Spirit of Sand păstrează confortul versiunii Extreme și îl duce mai departe prin dotări precum aerul condiționat automat, scaunul șoferului și volanul cu multiple reglaje, frâna de parcare electrică și cruise controlul adaptiv. Pachetele Cold și Parking sunt integrate în echiparea standard, oferind parbriz încălzit, scaune și volan încălzite, detector de unghi mort, cameră Multiview și senzori acustici față și spate, elemente care transformă fiecare deplasare într‑o experiență confortabilă și sigură.

Ce motor are Duster Spirit of Sand

Duster Spirit of Sand dispune de motorizarea hybrid-G 150 4x4, o ”premieră mondială”, datorită combinației unice de tehnologie hibridă, alimentare mixtă benzină/GPL și transmisie integrală.

Noul sistem reunește motorul termic 1.2 mild‑hybrid de 103 kW (140 CP), amplasat pe puntea față, cu un motor electric de până la 23 kW (31 CP) pe puntea spate, pentru o putere totală de 113 kW (154 CP). Cu un cuplu de 230 Nm pentru motorul termic și până la 87 Nm pentru motorul electric, modelul oferă o dinamică excelentă în orice condiții.

Cutia automată cu dublu ambreiaj, în 6 trepte, este echipată pentru prima dată la Dacia cu padele pe volan, în timp ce motorul electric din spate este asociat unei cutii inovatoare cu două trepte complet decuplabilă. Autonomia modelului ajunge până la 1.500 km datorită celor două rezervoare de 50 de litri pentru benzină și GPL, iar în mediul urban, Duster Spirit of Sand poate rula până la 60% din timp în mod electric datorită bateriei Li‑Ion de 48V cu încărcare automată în fazele de decelerare și frânare.

Ediția limitată este disponibilă la prețul de 28.990 Euro (TVA inclus).