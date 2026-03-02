LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

UPDATE 13:09 Israelul atacă din nou Beirutul. Libanezi fug din calea atacurilor şi se adăpostesc în şcoli Forţe Aeriene israeliene au desfăşurat luni noi atacuri la periferia de sud a Beirutului, iar explozii s-au auzit în capitală, relatează The Associated Press. Aceste atacuri au lovit o zonă în care mişcarea islamistă Hezbollah deţine o sală uriaşă de reuniuni. Era neclar imediat dacă existau victime. UPDATE 13:04 Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa. Guvernul german "nu are intenţia de a participa", a insistat Wadephul într-o declaraţie pentru staţia de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanşată de SUA şi Israel sâmbătă împotriva Iranului. Citește și Iranul a atacat Arabia Saudită, mai multe avioane ale Teheranului au fost doborâte. Războiul din Orientul Mijlociu se extinde Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete şi platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă. "De asemenea, nu avem resursele militare necesare", a explicat şeful diplomaţiei germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldaţii germani "s-ar apăra dacă ar fi atacaţi". Unităţi ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staţionează în prezent în Iordania şi Irak. "Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea", a adăugat el. UPDATE 13:01 Israel Katz afirmă că liderul Hezbollah este o "ţintă marcată" după un atac cu rachete asupra Israelului Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că liderul grupării libaneze Hezbollah, aliată Iranului, este o "ţintă marcată" după un atac lansat asupra teritoriului israelian, relatează luni dpa. Katz a afirmat pe reţeaua X că liderul Hezbollah, Naim Qassem, a urmat ordinele Iranului de a ataca Israelul şi a avertizat că gruparea "va plăti un preţ mare" pentru acţiunile sale. Qassem este succesorul lui Hassan Nasrallah, ucis de armata israeliană într-un atac în Liban în septembrie 2024. UPDATE 12:58 Franţa, pregătită "să participe" la apărarea ţărilor din Golf şi a Iordaniei Franţa este "pregătită să participe" la apărarea ţărilor din Golf şi a Iordaniei, ţinte ale loviturilor din partea Iranului, "în conformitate cu acordurile care o leagă de partenerii săi şi cu principiul apărării colective legitime", a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP. "Franţa îşi exprimă toată susţinerea şi deplina solidaritate cu ţările prietene, care au fost ţinte deliberate ale rachetelor şi dronelor Gardienilor Revoluţiei şi care au fost antrenate într-un război pe care nu ele l-au ales - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman şi Iordania", a declarat Jean-Noel Barrot într-o conferinţă de presă. Şeful diplomaţiei franceze a declarat că atacurile "unilaterale" ale Israelului şi SUA asupra Iranului ar fi trebuit să fi fost dezbătute în organismele multilaterale înfiinţate exact în acest scop, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), notează Reuters. "Toată lumea ar fi putut să-şi asume responsabilităţile pentru că doar prin prezentarea în faţa Consiliului de Securitate (al ONU) utilizarea forţei poate dobândi legitimitatea necesară", a declarat Barrot presei după o reuniune la MAE francez. "Aproximativ 400.000 de francezi locuiesc sau sunt în trecere în 12 din regiunea" devenită scena unui conflict, a indicat Barrot, adăugând că, până în acest moment, nu au fost raportate victime în rândul cetăţenilor francezi din zona Golfului şi Orientului Mijlociu. "Dispozitivul nostru este deja organizat local pentru a facilita ieşirile pe cale terestră atunci când este posibil, ceea ce nu este cazul în toate ţările respective", a detaliat el.

UPDATE 11:49 AIEA: Reuniune extraordinară consacrată Iranului, la iniţiativa Rusiei Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a început luni dimineaţă, la sediul din Viena, o reuniune extraordinară consacrată Iranului, în urma loviturilor lansate începând de sâmbătă de Israel şi Statele Unite împotriva Republici islamice, transmite AFP. Reuniunea are loc la iniţativa Rusiei - un aliat al Iranului -, care a făcut această solicitare încă de sâmbătă, în urma unei cereri similare a Teheranului. Această reuniune extraordinară precedă o reuniune ordinară a Consiliului Guvernatorilor AIEA, ce reprezintă 35 de state. UPDATE 11:45 Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului Semiluna Roşie iraniană a anunţat că cel puţin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane în urmă cu două zile, conform unui nou bilanţ publicat luni, relatează AFP şi dpa. În urma atacului "lansat în diferite regiuni, 131 de oraşe au fost lovite şi, din păcate, 555 dintre compatrioţii noştri au fost ucişi", a declarat organizaţia într-un mesaj postat pe reţeaua socială Telegram. UPDATE 10:58 Secretar de stat: Elevii din Focşani blocaţi în Dubai sunt în siguranţă Cei 28 de elevi din Focşani blocaţi în Dubai în urma închiderii spaţiului aerian sunt în prezent "în siguranţă", a declarat luni, pentru AGERPRES, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Sorin Ion. "Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Ştirile sunt că la acest moment sunt în siguranţă, sunt bine", a afirmat secretarul de stat. UPDATE 10:22 Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbuşit luni dimineaţă în Kuweit Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbuşit luni dimineaţă în Kuweit, însă echipajele lor au supravieţuit, a anunţat Ministerul kuweitian al Apărării, în a treia zi a loviturilor iraniene asupra unor ţări din Golf, ca răspuns la atacurile israeliano-americane, transmit AFP şi dpa. ”Autorităţile competente au lansat imediat operaţiunile de căutare şi salvare, şi au procedat la evacuarea echipajelor şi transferul lor către spital”, a informat purtătorul de cuvânt al ministerului. Personalul care se afla la bord este într-o stare ”stabilă”, a precizat el. Cauza incidentului nu a fost precizată. UPDATE 10:20 Turcia anunţă suspendarea trecerilor de frontieră cu Iranul pe timp de zi Ministerul Comerţului din Turcia a anunţat luni că Ankara a suspendat trecerile de frontieră pe timp de zi cu Iranul, relatează AFP. "Trecerile de frontieră pe timp de zi pentru călătorii la cele trei puncte vamale sunt suspendate reciproc", a declarat ministrul Comerţului, Omer Bolat, pe reţeaua X, adăugând însă că situaţia de la faţa locului este normală. "Iranul le permite cetăţenilor săi să intre pe teritoriul său prin Turcia. De asemenea, Turcia le permite cetăţenilor săi şi celor din ţări terţe să intre pe teritoriul său din Iran", a declarat el, fără a specifica dacă aceste treceri autorizate sunt pentru şederi prelungite. UPDATE 10:18 UE sprijină ţările-membre în faţa oricărei ameninţări, afirmă şefa CE Uniunea Europeană susţine statele membre în faţa oricărei ameninţări, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca răspuns la atacul cu dronă care a lovit baza Forţelor Aeriene Regale britanice Akrotiri din Cipru în cursul nopţii de duminică spre luni, relatează Reuters. "Deşi nu Republica Cipru a fost ţinta, vreau să spun clar: suntem împreună, ferm şi fără echivoc alături de statele noastre membre în faţa oricărei ameninţări", a reiterat Ursula von der Leyen într-un mesaj transmis pe platforma X. Guvernul cipriot a confirmat luni că un atac cu dronă a provocat "daune minore" bazei militare britanice de pe teritoriul său şi a declarat că a convocat Consiliul Naţional de Securitate pentru a evalua situaţia, potrivit EFE.

UPDATE 10:10 Câteva mii de cetăţeni UE se află în Iran Câteva mii de persoane care deţin cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene rămân în Iran, a declarat luni un important oficial european, relatează dpa. Multe dintre aceste persoane deţin şi cetăţenia iraniană şi nu doresc neapărat să părăsească ţara, a precizat oficialul european. Numărul exact al celor care solicită evacuarea nu a fost dezvăluit. Se pare că un număr mult mai mare de cetăţeni UE sunt blocaţi în ţările din jurul Iranului din cauza anulării zborurilor cauzată de închiderea spaţiului aerian. Pentru a-i ajuta, Uniunea Europeană a activat o reţea de cooperare consulară menită coordoneze eforturile de evacuare mai eficient.

UPDATE 9:49 Cel puţin 31 de morţi în Liban în bombardamente israeliene Armata israeliană bombardează luni Libanul, răspunzând unor tiruri ale mișcării șiite Hezbollah către Israel, în a treia zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului. Atacurile, soldate cu cel puțin 31 de morți, au vizat periferia șiită din sudul capitalei și sudul țării, de unde populația a început o „deplasare masivă” pentru a se adăposti, potrivit agenției oficiale de presă libaneză, relatează AFP. Un jurnalist AFP aflat la Beirut a auzit explozii puternice în noaptea de duminică spre luni, în timp ce armata israeliană anunța că lovește ținte Hezbollah „în întreg Libanul”. O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene i-a îndemnat pe locuitorii a aproximativ 50 de localități din Liban să-și părăsească locuințele și să se îndepărteze „la cel puțin 1.000 de metri” de orice zonă locuită înaintea unor bombardamente. Armata israeliană a anunțat că a vizat mai mulți lideri Hezbollah în regiunea Beirut și altul în sudul Libanului. Ea a precizat că acționează „ca răspuns la tiruri de proiectile ale Hezbollahului” care au declanșat sirene de alertă în mai multe zone din Israel, în noaptea de duminică spre luni.

UPDATE 9:43 Şeful Statului Major al armatei israeliene afirmă că loviturile din Liban ar putea dura "multe zile" Şeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat luni că atacurile împotriva Hezbollah în Liban ar putea dura "multe zile", relatează AFP. "Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah", a declarat generalul Zamir într-o înregistrare video publicată de armată, la câteva ore după bombardamentele israeliene împotriva cartierelor din sudul Beirutului şi asupra sudului Libanului, lansate ca răspuns la atacurile cu rachete ale grupării Hezbollah, susţinut de Iran, asupra Israelului. "Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de lupte, multe zile", a adăugat el. UPDATE 9:40 Noi atacuri asupra unei baze irakiene care găzduieşte gruparea pro-iraniană Kataeb Hezbollah Gruparea armată pro-iraniană Kataeb Hezbollah, vizată în mod repetat de la începutul campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, a anunţat luni că noi atacuri aeriene au lovit o bază militară din Irak, unde este prezentă, relatează AFP. "Trei atacuri au lovit Jurf al-Nasr", a declarat pentru AFP o sursă din cadrul Kataeb Hezbollah, referindu-se la o bază militară care serveşte drept principal bastion al grupării armate. UPDATE 9:37 Iranul cere ONU să răspundă pentru moartea ayatolahului Khamenei Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a solicitat luni ONU să tragă la răspundere Statele Unite și Israel pentru „consecințele profunde și pe termen lung” ale asasinării ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de aceste două țări. "Acest comportament nu doar că încalcă principiile stabilite ale dreptului internaţional, ci va provoca în mod imprudent probleme imprevizibile şi periculoase şi va submina temeliile egalităţii suverane a statelor şi stabilitatea sistemului internaţional", a scris şeful diplomaţiei iraniene pe contul său de Telegram, informează EFE. Abbas Araqchi a acuzat direct "Statele Unite şi regimul israelian" că au atacat "în mod deliberat cel mai înalt oficial al unui stat membru independent al Naţiunilor Unite" şi a asigurat că "acest atac are consecinţe profunde şi de amploare pentru care făptaşii sunt pe deplin responsabili". El a subliniat că atacul împotriva Iranului "constituie o încălcare directă a celor mai fundamentale principii ale dreptului internaţional", citând Carta ONU, lucru care, potrivit ministrului, "nu neagă în niciun fel dreptul inerent şi inalienabil al Republicii Islamice Iran de a-şi apăra suveranitatea".

UPDATE 9:15 Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti: 35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu Un număr de 35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 17 decolări şi 18 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air Malta. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

UPDATE 8:40 Bahrainul anunţă un mort în atacurile iraniene. Noi explozii în Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama Bahrainul a anunţat luni că o persoană a fost ucisă în atacurile iraniene împotriva vecinilor săi din Golf, ca răspuns la loviturile aeriene americano-israeliene, în timp ce noi explozii s-au auzit în Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama, relatează AFP. Este primul deces din Bahrain şi al cincilea în emiratele bogate ale regiunii începând de sâmbătă. "Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave străine în oraşul industrial Salman, după căderea unor resturi dintr-o rachetă interceptată. Incendiul a dus la moartea unui muncitor asiatic şi la rănirea gravă a altor doi", a transmis Ministerul de Interne, adăugând că incendiul a fost "ţinut sub control şi stins". Jurnalişti ai AFP şi martori au raportat luni că au auzit explozii puternice în cele mai mari două oraşe din Emiratele Arabe Unite, precum şi în capitalele Qatarului şi Bahrainului.

UPDATE 8:13 Iranul nu va negocia cu SUA, spune şeful securităţii naţionale de la Teheran Secretarul Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a anunţat, luni, că Iranul nu va negocia cu SUA, dezminţind astfel informaţii vehiculate de presă. "Nu vom negocia cu Statele Unite", a scris Larijani pe X. El a explicat şi de ce a făcut precizarea, postând o informaţie apărută în presă: “Wall Street Journal: Iniţiativa lui Larijani de a relua negocierile cu Washingtonul a fost prezentată prin intermediari din Sultanatul Oman”. Larijani a fost un loialist şi consilier al liderului suprem ucis al ţării, ayatollahul Ali Khamenei. Donald Trump a declarat anterior că noua conducere a Iranului dorea să discute cu el şi că el a fost de acord, potrivit unui interviu acordat revistei Atlantic.

UPDATE 8:05 Israel: Şapte răniţi în regiunea Ierusalim după tiruri de rachete iraniene Şapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP. "Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (...) în regiunea Ierusalim", indică un comunicat al Serviciului medical naţional de urgenţă. "Şapte persoane cu răni de grade diferite au fost evacuate până în prezent pentru îngrijiri medicale", adaugă documentul, o cifră confirmată de două spitale din oraşul sfânt. În jurul orei 20:40 GMT, jurnalişti ai AFP au văzut mai multe explozii pe cerul de deasupra Ierusalimului, corespunzătoare interceptării unor rachete de către apărarea aeriană israeliană. Canalele de televiziune israeliene 11 şi 12 au difuzat imagini care arată poliţişti şi salvatori desfăşuraţi în zonele în care pagubele erau vizibile, una "în centrul ţării" unde au fost avariate mai multe maşini, iar cealaltă în regiunea Ierusalimului. În această din urmă zonă, imaginile au arătat un drum plin de resturi de tot felul, inclusiv pietre. Cenzura militară interzice media să dezvăluie locaţiile exacte ale zonelor afectate.

UPDATE 7:40 Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9:30. La şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării, Finanţelor. Totodată, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că, pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferinţe de presă pentru ca informaţiile corecte să ajungă la timp la cetăţenii României. Ea a cerut duminică cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict să îşi transmită datele de contact la oficiile consulare. Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite Un prim grup de cetăţeni români - 300 - ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a prezentat duminică seara date referitoare la numărul de cetăţeni români aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. "Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment", preciza duminică seară Andrei Ţărnea.

UPDATE 7:28 Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene Regatul Unit a acceptat ca Statele Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete iraniene, aşa cum au solicitat americanii, a declarat duminică premierul Keir Starmer, adăugând că Londra "nu va participa la acţiuni ofensive în Iran", notează AFP. "Decizia noastră ca Regatul Unit să nu participe la atacuri împotriva Iranului a fost atent analizată", a spus el într-un videoclip postat pe X. "Ne amintim cu toţii de greşelile făcute în Irak şi am învăţat din ele", a subliniat şeful guvernului britanic. Dar "Iranul atacă interesele britanice şi ne pune în pericol grav cetăţenii" şi aliaţii din regiune, a adăugat Keir Starmer. "Singura modalitate de a pune capăt ameninţării este distrugerea rachetelor la sursă - în depozitele de stocare sau lansatoarele folosite pentru trage aceste rachete", subliniat el. "Statele Unite ne-au cerut permisiunea de a folosi baze britanice în acest scop defensiv specific şi limitat. Am decis să acceptăm această cerere", a declarat prim-ministrul, adăugând că este "în conformitate cu dreptul internaţional".

Donald Trump: "Luaţi puterea, America este cu voi" Anterior, preşedintele american Donald Trump şi-a reafirmat obiectivul de a "decapita" regimul iranian, ale cărui lovituri de represalii au făcut morţi în Israel şi în state arabe din Golf care spun că sunt gata să "îşi apere securitatea". Vă prezentăm principalele evoluţii din conflict: - Israel atacă din nou Teheranul Armata israeliană a indicat luni că continuă să efectueze "atacuri la scară largă" la Teheran "împotriva unor ţinte ale regimului terorist iranian". Agenţia de presă iraniană Tasnim a raportat explozii în capitală. - Hezbollah se implică Hezbollah a promis că va "înfrunta" agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Mişcarea armată pro-iraniană cu sediul în Liban şi-a pus în aplicare ameninţările, afirmând luni că a lansat rachete şi drone spre Israel, pentru prima dată în acest conflict. Armata israeliană a ripostat rapid, anunţând că loveşte ţinte ale Hezbollah "în întregul Liban" şi ordonând locuitorilor din aproximativ 50 de sate să evacueze. Explozii puternice au fost auzite la Beirut de un jurnalist al AFP. Premierul libanez Nawaf Salam a afirmat că atacurile împotriva Israelului sunt "un act iresponsabil". - "Presupus atac cu drone" în Cipru Armata britanică reacţionează la "un presupus atac cu drone" care a avut loc în noaptea de duminică spre luni asupra bazei sale aeriene din Akrotiri, în Cipru, a declarat Ministerul britanic al Apărării. Nu au fost raportate victime. - Trump strigă răzbunare Statele Unite au anunţat duminică că au pierdut trei soldaţi, primele pierderi în conflict. Acestea nu vor fi ultimele, a avertizat Donald Trump, care a promis că va "răzbuna" moartea lor. Aşa cum făcuse şi cu o zi înainte anunţând operaţiunea militară, el a făcut apel la poporul iranian: "Luaţi puterea, America este cu voi". El le-a mai cerut încă o dată Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, să "depună armele" sau să vor muri. "Patru până la cinci săptămâni": aceasta este estimarea pe care Trump a dat-o pentru durata operaţiunilor americane, în New York Times, fără a oferi detalii. De asemenea, el a declarat pentru New York Times că are "trei opţiuni foarte bune" de candidaţi pentru a conduce Iranul în viitor, fără a dezvălui niciun nume. - Statele din Golf sunt gata să se apere Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Qatar, Kuweit şi Oman, membrii Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), au avertizat duminică seara că vor lua "toate măsurile necesare pentru a-şi apăra securitatea". Gardienii Revoluţiei declaraseră anterior că a lansat un nou val de atacuri "la scară largă" împotriva "inamicului", care a vizat mai multe state din Golf. Teheranul a asigurat că ţinteşte baze americane şi nu direct vecinii săi. Statele Unite şi aliaţii arabi au condamnat atacurile ca fiind "inconştiente". Acestea au făcut cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi cu începere de sâmbătă în ţările din Golf.

- Preţurile petrolului cresc vertiginos Preţurile petrolului au crescut vertiginos luni la deschidere, depăşind pentru scurt timp 80 de dolari pe baril, din cauza temerilor de perturbări severe ale aprovizionării globale cu ţiţei. Navigaţia în strâmtoarea Ormuz, situată între Iran şi Oman şi prin care trece aproximativ 20% din consumul mondial de petrol, este practic paralizată. Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a cerut companiilor de transport maritim "să evite" regiunea. - Aparatul iranian lovit în inima sa Sediul Gardienilor Revoluţiei a fost distrus, potrivit Pentagonului. Autorităţile iraniene nu au comentat. Media iraniene au confirmat, totuşi, moartea mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv şeful Gardienilor Revoluţiei, şeful Statului Major al forţelor armate şi ministrul apărării. Atacurile americano-israeliene au ucis 48 de "lideri" iranieni, potrivit lui Donald Trump, care nu a oferit alte detalii. - Oraş israelian în doliu Rachetele iraniene au lovit puternic teritoriul israelian duminică. În Bet Shemesh, în centrul ţării, un proiectil iranian a ucis nouă persoane care se adăposteau şi a rănit alte 46. Unsprezece persoane sunt încă dispărute. Clădirea care adăpostea adăpostul public a fost pulverizată de impact, care a aruncat blocuri de beton suficient de mari pentru a distruge maşini parcate la 50 de metri distanţă. - Omagii aduse lui Khamenei După uralele care au răsunat sâmbătă prin Teheran după moartea ayatollahului Khamenei, mii de oameni i-au adus un omagiu ghidului suprem duminică la Teheran, scandând "Moarte Americii!" şi "Moarte Israelului!". Adunări similare au fost raportate în Shiraz (sud) şi Yazd (centru). În Pakistanul vecin, cel puţin 17 persoane au murit duminică în manifestaţii pro-iraniene. Bagdadul a fost scena unor ciocniri între manifestanţi şi poliţie în apropierea ambasadei Statelor Unite.

Sursa: Agerpres/ StirileProTV Dată publicare: