Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT

Astfel, șefa DNA Iași Cristina Chiriac este propusă pentru funcția de Procuror General al României.

Procuroarea Cristina Chiriac are o vechime de 17 ani și a fost, mai întâi procuroare la Bîrlad și Vaslui. De la începutul lui 2015 a fost delegată la DIICOT, iar apoi la DNA Iași, unde este procurorul șef al Serviciului Teritorial.

Adjuncți ar urma să îi fie actualul procuror general al României, Alex Florența, și actualul șef al DNA, Marius Voineag.

Pentru ocuparea funcției de procuror șef la DNA este propus Ioan Viorel Cerbu, iar pentru șef al DIICOT este propus Codrin Horațiu Miron.

Propunerile care includ și candidații care ar urma să ocupe funcții de adjuncți în cele trei structuri ale Ministerului Public au fost trimise luni după-amiază secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va trebui să își dea avizul, iar alături de ele și argumentele ministrului pentru fiecare propunere în parte.

Numirile în funcții vor fi făcute de președintele României.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, interviurile pentru ocuparea funcțiilor au fost desfășurate în fața comisiei de interviu constituită, potrivit legii, din reprezentanții Ministerului Justiției, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Institutului Național al Magistraturii și ai Academiei de Studii Economice și compusă din ministrul justiției, secretar de stat, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, procurori, un profesor de management și un psiholog.

”În urma fiecărei serii de interviuri, au avut loc consultări extinse și minuțioase între ministrul justiției și ceilalți membri ai comisiei de interviu”.

