Adio, Dacia Spring. Ce model revoluționar și mai ieftin, ar putea produce constructorul român în China, din cauza taxelor UE

Cel mai ieftin automobil electric nou de pe piața europeană își pregătește retragerea din uzinele chineze. Dacia Spring, produsă la Shiyan din 2021, urmează să lase locul unui proiect și mai îndrăzneț: Dacia Hipster.

Noua Dacia Hipster este un micro-vehicul electric de patru locuri cu un preț anunțat sub 15.000 de euro. Între timp, o successoare directă a Spring-ului va fi construită în Europa. Dacia Spring — finalul unei epoci fabricate în China Dacia Spring a intrat în producție în 2021 ca derivată europeană a modelului Renault City K-ZE, conceput inițial pentru piața chineză. Timp de cinci ani, uzina de la Shiyan, în provincia Hubei, a livrat sute de mii de exemplare spre piața europeană, pozitionând Spring drept cel mai accesibil vehicul electric nou disponibil pe continent — cu un preț de pornire de 16.900 de euro. Potrivit WardsAuto, vânzările europene aproape s-au dublat în 2025 față de 2024, ajungând la 22.997 de unități până în august, după o perioadă de turbulențe legate de eliminarea subvențiilor și de introducerea taxelor vamale europene. Totuși, zilele Spring-ului sunt numărate pe liniile de producție din China. Conform Autocar.co.uk, modelul va continua să fie vândut în paralel cu succesoarea sa europeană aproximativ un an, după care va fi retras treptat din diferite piețe „în funcție de situația locală privind stimulentele și cererea." Calendarul exact al opririi producției la Shiyan nu a fost comunicat oficial, dar strategia grupului Renault indică finalul ciclului de viață al versiunii actuale pentru 2026–2027. Citește și Dacia anunță producția unui al doilea SUV în Turcia, după o investiție de 400 de milioane de euro la fabrica din Bursa De ce China a devenit o problemă pentru Dacia: taxele vamale europene Contextul retragerii Spring-ului din China este unul geopolitic și comercial. Uniunea Europeană a impus taxe vamale de până la 45,3% pe vehiculele electrice fabricate în China — un nivel care erodează semnificativ rentabilitatea unui model al cărui principal avantaj competitiv este tocmai prețul scăzut. Consecințele au fost imediate: Spring a fost exclusă din programele de subvenții, iar măsuri similare se conturează în alte state membre. De exemplu, în Franța și Marea Britanie, subvențiile guvernamentale exclud în prezent modelele fabricate în China, ceea ce înclină balanța în favoarea vehiculelor produse pe continent. Un Spring eligibil pentru „social leasing" la 49 euro/lună în Franța ar fi o realitate dacă ar fi asamblat în Europa — o diferență care contează masiv pentru cumpărătorul-țintă.

Succesorul direct al Daciei Spring va fi produs în Slovenia, sub €18.000 Prima răspunsul al Dacia la această presiune este un model nou, construit pe platforma Renault Twingo E-Tech, care urmează să fie prezentat oficial în trimestrul al doilea al anului 2026 și pus în vânzare până la finalul aceluiași an. Mașina, cunoscută deocamdată sub numele de Dacia Evader, va fi produsă la Novo Mesto, în Slovenia, pe aceeași linie de asamblare cu noul Twingo, la un preț de pornire estimat sub 18.000 de euro — cu aproximativ 2.000 de euro mai puțin decât geamăna sa franceză. Proiectul Dacia Evader s-a mișcat cu o viteza neobișnuită: dezvoltarea a durat doar 16 luni — un ritm descris de CEO-ul Renault Group drept comparabil cu cel al producătorilor chinezi, și o premieră pentru un constructor auto european tradițional. Din punct de vedere tehnic, noul model va folosi o versiune scurtată a platformei AmpR Small, un motor electric de 81 CP și 175 Nm, și o baterie LFP de 27,5 kWh. Dimensiunile se situează în jurul a 3,8–3,9 metri, mai generoase față de actualul Spring de 3,73 metri, cu un design care, conform preview-urilor oficiale, se inspiră din estetica robustă a SUV-urilor Dacia. „Scopul nostru este să maximizăm oferta de vehicule electrice în segmentul city car. Cele două modele pot coexista — au prețuri diferite, design diferit, și vom vedea ce alege clientul." — Frank Marotte, director de vânzări Dacia, citat de InsideEVs.

Dacia Hipster — proiectul revoluționar sub 15.000 de euro Al doilea — și mai îndrăzneț — răspuns al Dacia este proiectul Hipster. Prezentat ca prototip în toamna anului 2025 la Meudon, lângă Paris, Dacia Hipster Concept este un vehicul de 3 metri lungime, sub 800 de kilograme, cu o viteză maximă de 90 km/h și o autonomie de 150 km. Cu 62 de centimetri mai scurt decât Leapmotor T03 — cel mai compact electric disponibil în prezent în Europa —, Hipster reprezintă o categorie cu totul nouă. Designul mizează pe simplitate radicală: scaune din pânză tehnică, geamuri cu manivelă manuală, chingi în loc de mânere de ușă, o singură culoare de caroserie și zero ecran central — controlul revine în totalitate smartphone-ului utilizatorului. Conform WardsAuto, Hipster este cu 20% mai ușor decât actualul Spring, ceea ce reduce atât consumul de materii prime la producție, cât și energia necesară deplasării. Technology.org citează design directorul Dacia, David Durand, care a declarat pentru Reuters că reglementările europene ar putea impune producția locală a vehiculului. Totuși, potrivit surselor interne citate de presa franceză specializată, există scenariul ca Hipster să fie asamblat tot la uzina eGT din Shiyan — exact acolo unde se va opri profucția Spring-ului. Uzina din China: joint-venture-ul eGT New Energy Automotive Auto Infos, publicație franceză de specialitate, confirmă că Dacia este pregătită să fabrice Hipster la Shiyan, în cadrul companiei eGT New Energy Automotive — joint-venture deținut în proporții egale de Renault (25%), Nissan (25%) și constructorul chinez Dongfeng (50%). Infrastructura există deja, echipele tehnice sunt familiarizate cu specificul producției, iar ciclul de 18 luni estimat pentru lansare devine plauzibil tocmai prin refolosirea acestei platforme industriale. Costurile de producție în China sunt estimate cu aproximativ 30% mai mici față de un model echivalent fabricat în Europa — o diferență determinantă pentru un vehicul al cărui preț-țintă este sub 15.000 de euro, o sumă la limita viabilității industriale pentru orice producție europeană de serie.

Paradoxul european: producție chineză pentru mașina „democratizatoare" Tensiunea centrală a proiectului Hipster este tocmai aceasta: un vehicul conceput pentru a democratiza mobilitatea electrică în Europa, dar posibil fabricat în China, în plină dezbatere europeană privind protecționismul industrial. Autofacil (Spania) descrie paradoxul cu precizie: Bruxelles-ul promovează crearea unei noi categorii de micro-vehicule electrice urbane cu cerințe de omologare simplificate, similare modelului japonez „kei car", tocmai pentru a stimula producția locală — dar matematica costurilor împinge Dacia în direcția opusă. Renault și Stellantis fac lobby activ la Bruxelles pentru această nouă categorie, care ar permite cerințe de siguranță mai relaxate pentru vehiculele mici urbane și ar reduce semnificativ costurile de producție europeană. Dacă această clasificare va fi adoptată, scenariul unei producții Hipster în Europa devine mai plauzibil. Dacă nu, fabrica din Shiyan rămâne singura ecuație viabilă. Există și varianta în care vehiculul ar putea evita parțial taxele europene dacă va fi omologat ca quadriciclu — o categorie separată față de autoturismele convenționale, cu un regim fiscal și de import diferit.

Decizia finală: așteptată pe 10 martie 2026 Lansarea în producție a Dacia Hipster nu a fost confirmată oficial. Directorul general al Renault Group, François Provost, ar putea face anunțul în cadrul prezentării planului strategic, programat pentru 10 martie 2026. Dacă decizia va fi pozitivă, comercializarea este estimată pentru finalul anului 2027. „Ne dorim foarte mult. Nu mai trebuie decât să apăsăm pe buton. Din momentul în care se decide, sunt suficiente 18 luni de dezvoltare." — Katrin Adt, CEO Dacia, citată de Auto Infos.

