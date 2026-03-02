Vladimir Putin este furios pe SUA după ce trupele americane s-au alăturat Israelului într-o serie de lovituri asupra Iranului, scrie Mirror.co.uk.

Între timp, s-a confirmat că Operațiunea „Epic Fury” l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul a ripostat vizând baze aeriene americane din Orientul Mijlociu, lansând rachete spre Dubai, Kuweit și Bahrain.

Propagandiști ruși au amenințat ulterior cu un atac de răzbunare asupra Europei, punând vina pe Donald Trump pentru „crearea, fără să vrea, a unor oportunități politice și psihologice”, relatează publicația The Express.

Președintele rus a descris moartea lui Khamenei drept „o crimă comisă cu cinism, cu încălcarea tuturor normelor moralei umane și ale dreptului internațional”.

Între timp, Ministerul rus de Externe a criticat operațiunea americano-israeliană din Iran, calificând-o drept „un act de agresiune armată premeditat și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU”, precum și o încălcare a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

Ministerul consideră că „Washingtonul și Tel Avivul au pornit din nou într-o aventură periculoasă care aduce rapid regiunea mai aproape de o catastrofă umanitară, economică și, fără a exclude, radiologică”, adăugând că cele două țări „se ascund în spatele unei presupuse preocupări pentru a preveni dobândirea de către Iran a armelor nucleare”.

Moscova a afirmat că SUA și Israel folosesc acest pretext, susținând că obiectivul comun este, de fapt, „distrugerea ordinii constituționale și eliminarea conducerii unui stat care nu le este pe plac, care a refuzat să se supună dictatului forței și hegemonismului”.