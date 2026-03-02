„Nu am nicio reținere în privința trimiterii de trupe terestre — așa cum spune orice președinte, ‘Nu vor fi trupe pe teren.’ Eu nu spun asta,” a afirmat Trump după lansarea atacurilor de sâmbătă pentru a decapita conducerea militară și politică a Iranului. „Eu spun ‘probabil că nu sunt necesare’ sau ‘dacă ar fi necesare.’”

Trump a spus pentru Daily Mail duminică că estimează că războiul ar dura „aproximativ patru săptămâni,” dar a sugerat pentru New York Post luni că acest interval ar putea fi mai scurt.

„Va merge destul de repede,” a spus el. „Suntem exact la timp, mult înainte de grafic în ceea ce privește conducerea — 49 uciși — și asta era, știți, ceea ce am estimat că va dura cel puțin patru săptămâni, dar am reușit în doar o zi.”

Trump a adăugat că nu este îngrijorat că Iranul ar putea folosi terorismul pentru a răzbuna atacul din weekend.

„Vom rezolva problema. Oricare ar fi. Este ca orice altceva, vom rezolva,” a spus Trump.

„Am avut negocieri foarte serioase”

Președintele a spus că a luat decizia finală de a lovi „după discuțiile” de joi de la Geneva — în parte din cauza informațiilor conform cărora Iranul relua pe ascuns proiectele nucleare.

„Am avut negocieri foarte serioase, și ei erau acolo, apoi s-au retras,” a spus el.

„Ei voiau să facă o armă nucleară, așa că i-am distrus complet, dar am descoperit că lucrau pe un site complet diferit — total diferit — pentru că site-urile pe care le-am distrus erau permanente. Au încercat să le folosească, dar au fost complet, așa cum am spus corect înainte, obliterate. Apoi i-am găsit lucrând într-o zonă complet diferită, un site total diferit, pentru a produce o armă nucleară prin îmbogățire — așa că a fost doar o chestiune de timp.”

Trump a subliniat că crede că a luat „decizia corectă” și că majoritatea americanilor îl susțin — în ciuda sondajelor inițiale care arătau altceva — argumentând că a permite „oamenilor nebuni” să obțină o armă nucleară ar fi fost mai rău chiar și decât un conflict regional.

Ce cred americanii

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat sâmbătă și duminică a arătat că doar 27% dintre americani au aprobat loviturile — în timp ce 43% au fost împotrivă și 29% nu erau siguri. Sondajele anterioare arătau un sprijin minoritar similar pentru un posibil război.

„Cred că sondajele sunt foarte bune, dar nu mă interesează sondajele. Trebuie să fac ceea ce este corect. Trebuie să fac ceea ce este corect. Aceasta trebuia făcută de mult timp,” a spus Trump.

El a mai afirmat că, dacă va fi necesar, va trimite trupe americane suplimentare pe teren.

„Nu cred că sprijinul public este scăzut,” a continuat el. „Indiferent dacă este scăzut sau nu, cred că este probabil ok. Dar nu este o chestiune de sondaje. Nu poți lăsa Iranul, o națiune condusă de oameni nebuni, să aibă o armă nucleară”.

„Cred că oamenii sunt foarte impresionați de ceea ce se întâmplă, de fapt,” a insistat Trump.