FRP transmite că are „toleranță zero” pentru un astfel de caz, care survine după unul similar la un meci de juniori de handbal, potrivit News.ro.

Redăm comunicatul forului național de profil, de marți:

„Federația Română de Polo face apel către părinții, antrenorii și toți susținătorii tinerilor sportivi să manifeste un comportament civilizat și să respecte valorile sportului, atât în timpul competițiilor, cât și în afara acestora.

În urma evenimentelor petrecute în data de 5 octombrie 2026, la Bazinul Floreasca din București, la finalul partidei CS Dinamo București – CS Rapid București, din cadrul turneului U16 masculin – Zona Sud, Federația Română de Polo a luat act de incidentele consemnate în foaia oficială de meci.

Potrivit celor consemnate, un părinte/suporter al echipei CS Rapid București a adresat, timp de mai multe minute, injurii și expresii jignitoare la adresa unui sportiv al clubului CS Dinamo București, precum și a antrenorilor echipei dinamoviste. Situația a degenerat, culminând cu o tentativă de lovire și lovirea unuia dintre cei doi antrenori.

Incidentul a fost consemnat în documentele oficiale ale partidei, iar Comisia de Disciplină a Federației Române de Polo a demarat procedurile regulamentare. Decizia acesteia urmează să fie comunicată în cel mai scurt timp, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare.

FR Polo: „Toleranță zero” față de violență

Federația Română de Polo are toleranță zero față de orice formă de agresivitate, violență verbală sau fizică și față de comportamentele care afectează desfășurarea competițiilor și siguranța sportivilor, antrenorilor, arbitrilor și a celorlalți participanți. Astfel de situații vor fi analizate și sancționate corespunzător, în limitele regulamentelor federale.

Totodată, în urma verificărilor efectuate și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din spațiile comune ale bazinului, au fost constatate și acte de vandalism în vestiarul utilizat de sportivii CS Rapid București. Au fost deteriorate coșuri de gunoi, materiale de informare și o cameră de supraveghere. Sportivii implicați au fost identificați, iar situația va fi analizată de Comisia de Disciplină, care va dispune măsurile regulamentare.

Federația Română de Polo consideră că asemenea incidente nu își au locul în competițiile juvenile. Sportul de performanță trebuie să însemne, în primul rând, respect, disciplină, responsabilitate și fair-play, iar comportamentul adulților din jurul copiilor reprezintă un exemplu important pentru formarea acestora.

În acest context, Federația Română de Polo reamintește scrisoarea transmisă de Comisia de Disciplină la data de 5 martie 2025, adresată tuturor susținătorilor poloului românesc, document pe care Federația îl susține în continuare și pe care îl recomandă tuturor părinților și susținătorilor să îl recitească.

Federația Română de Polo le mulțumește tuturor celor care contribuie la desfășurarea competițiilor într-un spirit de respect și fair-play și le urează sportivilor, antrenorilor și cluburilor mult succes în competițiile următoare”.

Incident la un meci de handbal pentru junioare

Duminică, mai mulți părinți, suporteri aflați în tribune la un meci de handbal din campionatul de junioare, s-au luat la bătaie. Totul a pornit de la doi bărbați care s-au lovit, apoi au intervenit și alții care au încercat să aplaneze conflictul. Meciul s-a desfășurat duminică, între LPS Banatul și Millennium Giarmata, în Sala „Constantin Jude” din Timișoara.

Polițiștii din Timișoara i-au identificat pe cei doi bărbați care s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a fost reținut. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Față de bărbatul în vârstă de 49 de ani, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.