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Primăria propune închiderea traficului în apropierea școlilor, dar și spații verzi, în locul betonului, așa cum vedem, de pildă, la Paris sau Barcelona. Bucureștiul va coordona un parteneriat european în care sunt implicate alte 6 orașe.

Proiectul pornește de la ideea „Străzi Deschise”, programul în care anumite străzi din București, printre care și Calea Victoriei, sunt eliberate temporar de mașini și devin spații pentru pietoni și activități în aer liber. Acum, Primăria vrea să ducă ideea și în unele cartiere.

Corespondent Pro TV: „Pe străduțele dintre blocuri, traficul poate fi la fel de aglomerat ca pe arterele principale. Mulți șoferi le folosesc ca scurtături, ca să evite bulevardele. Primăria Capitalei vrea să testeze conceptul de superbloc, adică aceste mașini care doar traversează cartierul ar urma să fie redirecționate către bulevardele din apropiere. Astfel, aceste străduțe ar putea fi reorganizate, cu mai mult spațiu pentru pietoni, parcări pentru biciclete și mici zone verzi.”

Iar unele suprafețe betonate ar urma să fie transformate în mici parcuri. Acolo ar putea fi amplasați copaci în ghivece mari, pergole, bănci și instalații care pulverizează apă.

Locuitor: „E problemă și cu locurile de parcare, aici e jumi juma, ar fi mult mai mișto spații verzi că dă mai multă viață decât parcări, adică decât să vezi mașini peste tot.. oricum vezi”.

Planul include și închiderea unor străzi din apropierea școlilor, timp de câteva ore după terminarea cursurilor. Astfel de modele sunt aplicate deja de multe orașe din Franța. Așa arată câteva străzi din Paris, de exemplu.

Oana Neneciu, reprezentant platformă AerLive: „Noi susținem ideea străzilor școlare, respectiv închiderea străzilor care fac accesul către școlile din București, asta pentru că de obicei aceste străzi sunt aglomerate de mașini, poluarea crește exponențial în aceste locații unde își desfășoară activitatea chiar cei mai mici cetățeni, respectiv copiii”.

Programul va dura 30 de luni, iar Bucureștiul va avea rolul de lider de proiect pentru 6 orașe din Grecia, Portugalia, Bulgaria, Suedia, Italia și Republica Moldova. Bugetul alocat pentru Capitală este de aproape 200.000 de euro, majoritatea bani europeni.