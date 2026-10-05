Doi bărbați și-au împărțit pumni în tribune. Federația Română de Handbal a condamnat incidentul, iar polițiștii îi caută pe părinții implicați în scandal.

Corespondent PROTV: „Incidentul a avut loc, în sala Constantin Jude din Timișoara, la partida dintre LPS Banatul și Millenium Giarmata, din Campionatul Național de junioare sub 15 ani. La un moment dat, părinții din tribune ar fi strigat la arbitri, nemulțumiți de deciziile lor. Apoi discuțiile din tribune au degenerat, iar doi bărbați au început să se lovească cu pumnii. Potrivit celor prezenți, tatăl unei jucătoare a mers în zona unde se aflau părinții celeilalte echipe și a început să îl lovească pe celălalt bărbat. Ceilalți spectatori au încercat să îi despartă pe cei doi. Polițiștii din Timișoara s-au autosesizat și încearcă să îi identifice pe cei doi scandalagii. Până acum, niciunul dintre ei nu a depus plângere. Federația Română de Handbal a anunțat că acest caz se află deja pe masa Comisiei de Disciplină și va fi analizat la prima ședință. Federația amintește că părinții au obligația să îi respecte pe sportivi, antrenori, arbitri și pe ceilalți spectatori, iar siguranța copiilor trebuie să fie o prioritate.”