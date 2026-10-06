Este a treia zi în care elevii din învățământul secundar își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate anunțate în partea francofonă a Belgiei, potrivit News.ro.

Mișcarea s-a extins luni în mai multe alte orașe mari, printre care Mons și Charleroi, în sudul țării, ducând la arestări pentru tulburarea ordinii publice.

La Liège, o sursă din cadrul poliției a estimat că aproximativ o mie de manifestanți, împărțiți în grupuri mici și foarte mobile, se deplasau de la o instituție la alta pentru a manifesta într-un mod „dezorganizat”. În cursul după-amiezii, situația a degenerat când unii manifestanți au atacat stațiile de autobuz și au provocat mai multe incendii, în special la pubelele de gunoi.

Când manifestanții au aruncat cu diverse obiecte, pietre de pavaj sau au ridicat bariere, cordoanele de poliție au răspuns cu gaze lacrimogene și jeturi de apă, a declarat poliția din Liège. Într-o piață din centrul orașului, locul principalelor distrugeri, imaginile televiziunii publice au arătat că marile lanțuri comerciale au preferat să-și închidă porțile.

În timpul unei manifestații la Hannut, un orășel situat la vest de Liège, un dispozitiv pirotehnic a aterizat în curtea unei școli primare, iar aproximativ cincisprezece copii au fost atinși de scântei, ceea ce a necesitat intervenția paramedicilor, potrivit agenției de presă Belga.