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Acesta a fost amendat, iar poliţiştii au retras certificatul de înmatriculare al vehiculului, relatează News.ro.

Incidentul s-a petrecut marţi, 24 noiembrie, în jurul orei 12.30.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Baia Sprie au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe DN 18, în zona Pasului Gutâi, un ansamblu de vehicule ar fi părăsit partea carosabilă. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat conducătorul ansamblului de vehicule, un bărbat în vârstă de 45 de ani, constatând totodată că vehiculul condus de acesta nu era echipat cu anvelope de iarnă", au transmis oficialii Poliţiei Maramureş.

Şoferul a fost amendat contravenţional cu 9 puncte amendă, pentru nerespectarea prevederilor legale privind echiparea autovehiculelor pentru circulaţia în condiţii de iarnă.

În plus, poliţiştii au dispus măsura reţinerii certificatului de înmatriculare al vehiculului.

"În contextul în care, în cursul zilei de astăzi, în judeţul Maramureş au început să se înregistreze precipitaţii sub formă de ninsoare, poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de a porni la drum, să se asigure că acestea sunt echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă şi să adapteze viteza la starea carosabilului şi condiţiile meteorologice", au transmis oficialii Poliţiei Maramureş, în contextul incidentului petrecut în Pasul Gutâi.

România nu are o dată fixă de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii.

Acestea trebuie folosite ori de câte ori circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau mâzgă, iar tracțiunea integrală nu te scutește de această obligație.

Amenda este cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, adică între 1.946 și 4.325 de lei (aproximativ 390–870 de euro), începând din iulie 2026.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă în România

În fiecare an, odată cu apropierea sezonului rece, șoferii trebuie să își pregătească mașinile. Una dintre măsurile necesare este înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă. Acestea sunt importante atât pentru siguranța participanților la trafic, deoarece reduc riscul de accidente, cât și pentru eficiența și buna funcționare a mașinii.

Printre șoferi s-a împământenit ideea că anvelopele de iarnă trebuie folosite într-o anumită perioadă a anului, începând cu 1 noiembrie.

Actul normativ din România care reglementează utilizarea anvelopelor de iarnă nu este Codul Rutier. Este vorba despre Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată în 2011 cu prevederi referitoare la anvelopele de iarnă. Atunci a fost introdusă obligația de a le folosi în sezonul rece.

Această ordonanță de urgență introduce obligația folosirii anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, așadar, nu există o dată oficială la care să trebuiască să îți schimbi anvelopele.

Potrivit definiției legale, anvelopele de iarnă sunt anvelope omologate în conformitate cu Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și montarea lor.

Ce spune legea despre folosirea anvelopelor de iarnă

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferii trebuie să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Prin urmare, obligația nu începe automat la 1 noiembrie sau la 1 decembrie, ci depinde de condițiile de drum.

Articolul 102, alineatul (1), punctul 28 din actul normativ stabilește că șoferii care conduc autovehicule fără anvelope de iarnă în condițiile menționate comit o contravenție. Fapta se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, care presupune aplicarea a 9-20 de puncte-amendă.

Pentru anumite categorii de vehicule, legea prevede cerințe suplimentare. Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și cele destinate transportului de persoane, cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului, trebuie să aibă anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune. Alternativ, acestea pot fi echipate cu lanțuri sau cu alte dispozitive antiderapante certificate, montate pe aceleași roți.

Ce amendă riști dacă circuli fără anvelope de iarnă

Nerespectarea acestor obligații poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestuia. Măsura este prevăzută la articolul 112, alineatul (1), litera h¹) din OUG nr. 195/2002.

Conducătorii auto care circulă fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei pot primi o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, ceea ce înseamnă că amenda poate ajunge la sume cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Cum alegi anvelopele potrivite pentru sezonul rece

Alegerea anvelopelor de iarnă potrivite depinde de drumurile pe care circuli, de tipul mașinii pe care o conduci și de condițiile meteo specifice regiunii în care locuiești. Iată ce trebuie să știi despre tipurile de anvelope de iarnă, dimensiunile acestora, compatibilitatea cu mașina și alte caracteristici importante.