Momentul în care un bărbat este lovit mortal pe DN1, surprins de o cameră de supraveghere. Șoferul și-a continuat drumul
Un șofer turc a fost reținut de poliție și acuzat că a lovit mortal cu mașina un bărbat pe DN1, apoi a fugit de la locul accidentului.
Sursa: ProTV
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Anchetatorii spun că victima, în vârstă de 69 de ani, ar fi încercat să traverseze printr-un loc nepermis, unde fusese însă o trecere de pietoni. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
În imagini se vede cum bărbatul încearcă să traverseze Drumul Național 1. Când ajunge pe a doua bandă, este lovit de o mașină. Însă șoferul își continuă drumul, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.
Accidentul s-a produs pe raza localității Periș, pe sensul de mers către București.
Un martor a sunat la 112 pentru a anunța că cineva zace pe șoseaua udă. Medicii ajunși acolo au constatat decesul.
Corespondent Știrile PRO TV: „La doar câțiva metri de locul în care bărbatul a încercat să traverseze se află o trecere de pietoni. Atenție însă, aceasta este desființată. Urme din marcajul vechi încă sunt vizibile pe asfalt, ceea ce ar putea crea confuzie pentru cei care cunosc zona și sunt obișnuiți să traverseze pe aici. Doar că este imposibil să ajungi pe cealaltă parte, pentru că există acele balize de delimitare a sensurilor, care blochează trecerea.”
Tragedia putea fi evitată dacă bărbatul mai mergea aproximativ 130 de metri și traversa drumul pe o pasarelă, în siguranță.
Șoferul, un cetățean turc stabilit de ceva vreme la noi, a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de poliție câteva ore mai târziu, în Sectorul 5 al Capitalei.
Andreea Balaș, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov: „În urma testării conducătorului auto cu aparatele alcooltest, respectiv drug-test, rezultatele pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive au fost negative.”
Audiat de procurori, acesta ar fi declarat că nu a văzut pietonul și nu a oprit mașina pentru că s-ar fi speriat. El este acum cercetat pentru ucidere din culpă și fugă de la locul accidentului. Dacă va fi găsit vinovat, riscă între doi și șapte ani de închisoare.
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