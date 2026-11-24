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Ca răspuns la aceste amenințări directe, Forțele Navale Române și aliații NATO și-au intensificat patrulele pentru a avertiza echipajele în timp real și a preveni tragediile.

Forțele Navale Române intră în alertă sporită pe Marea Neagră și pe Dunăre. Fregate, corvete, nave fluviale și un elicopter Puma Naval patrulează deja prin rotație, câte șapte zile, gata să intervină la orice pericol și să securizeze rutele comerciale.

Nicu Chirea, contraamiral de flotilă: „De la granița reprezentată de fluviul Dunărea, adică brațul Chilia cu Ucraina și până în zona economică exclusivă, misiunea noastră de bază este aceea să se deplaseze navele comerciale în siguranță atunci când pericolul este iminent, sigur că da, suntem pregătiți, avem armamentul de la bord pregătit, în permanență atunci când plecăm la astfel de misiuni”.

Supravegherea este dublată de avertizări transmise echipajelor de pe nave.

Corespondent PRO TV: „Minele marine, fragmentele de drone și alte pericole sunt semnalate permanent navigatorilor prin avize radio emise de Direcția Hidrografică Maritimă, care indică zonele de risc și rutele recomandate pentru a evita incidentele pe mare și pe Dunăre”.

Pericolul nu vine, însă, doar din atacurile directe, ci și din obiectele care pot rămâne în derivă.

Ovidiu Cupșa, expert maritim: „Comandantul unei nave comerciale are o rută prestabilită. El nu are de unde să știe că în zona respectivă există o mină marină, o dronă, există un rest de material explozibil care plutește în derivă atunci. O astfel de avertizare poate evita pierderi de nave, de vieți omenești, de mărfuri”.

România beneficiază și de sprijinul aliaților NATO, inclusiv prin aeronava de patrulare maritimă Atlantique 2, dislocată la baza Mihail Kogălniceanu.

Sorin Learschi, contraamiral de flotilă în rezervă: "Ne ajută foarte mult, vedem intervenția acestui avion în prevenirea unei catastrofe în zona economică exclusivă a Bulgariei când a anunțat cu aproximativ 30 de minute înainte venirea acelor drone care au lovit nava și oamenii au putut să se evacueze și să fie salvați”.

Largul coastelor României, și rada portului Sulina, au fost declarate zone maritime periculoase, de specialiștii din industria navigației.