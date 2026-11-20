Incidentul s-a petrecut în Sectorul 4 al Capitalei, iar un minor de 16 ani și un șofer de 21 de ani au fost reținuți pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor, potrivit informațiilor transmise de anchetatori.Victima ar fi fost târâtă pe asfalt de autoturism după ce unul dintre suspecți i-ar fi prins mâna în portiera mașinii.

Fapta s-ar fi petrecut în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 02:50. Potrivit anchetatorilor, victima se afla în afara autoturismului, în care erau patru tineri. Minorul de 16 ani ar fi tras de mâna bărbatului și i-ar fi luat o sumă de bani, fără să îi mai dea obiectul tăietor-înțepător pe care acesta intenționa să îl vândă.

Apoi, minorul i-ar fi prins mâna prin geamul deschis al portierei din spate și i-ar fi cerut șoferului să plece. Tânărul de 21 de ani aflat la volan ar fi pornit mașina și ar fi continuat deplasarea aproximativ 200 de metri, timp în care victima a fost târâtă pe carosabil. Cei doi nu s-ar fi oprit, deși bărbatul le-ar fi cerut acest lucru.

„În continuarea cercetărilor, la data de 19 noiembrie 2026, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și al polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu și Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Giurgiu și comuna Clejani”, a transmis Poliția.

Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șoferul de 21 de ani și minorul de 16 ani, pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.