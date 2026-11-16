Călătoria de luni seară, 9 noiembrie, de la destinația turistică populară Mallorca către Memmingen, Germania, la bordul zborului FR8434, s-a transformat în mod neașteptat într-o experiență dramatică, potrivit Tn.nova.cz.

Inițial, disputa a pornit de la problema spațiului personal și a locurilor din avion.

Bărbatul mai în vârstă ar fi atras în repetate rânduri atenția pasagerului mai tânăr că ocupă prea mult spațiu.

Situația a escaladat treptat, iar pasagerul în vârstă de 51 de ani a luat în cele din urmă o tabletă și l-a lovit direct în față pe bărbatul în vârstă.

Victima a început să sângereze, iar după aterizarea aeronavei pe aeroportul german, poliția i-a așteptat pe cei doi bărbați.

„Lovitura i-a provocat unui bărbat de 70 de ani răni care au dus la sângerare”, a relatat publicația Fact.

Conflictul a avut loc în timpul zborului, înainte ca aeronava să ajungă la destinația finală.

Deocamdată, nu au fost făcute publice alte detalii privind gravitatea rănilor sau dacă bărbatul în vârstă a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția a intervenit imediat după aterizarea avionului, iar agresorul este cercetat

Avionul a aterizat pe aeroportul din Memmingen luni, 9 noiembrie, la scurt timp după ora 19:00. Polițiștii îi așteptau deja pe cei doi participanți la conflict.

Oamenii legii au intervenit la bordul aeronavei, au gestionat situația și au început cercetările. Incidentul a devenit public abia după câteva zile.

Bărbatul de 51 de ani este acum cercetat sub suspiciunea de vătămare corporală gravă.

„Am deschis o anchetă împotriva pasagerului, sub suspiciunea de provocare a unor vătămări corporale grave”, au transmis reprezentanții poliției, potrivit publicației poloneze Onet.

Cazul este investigat de poliția de frontieră de pe aeroportul din Memmingen.

Incidentul nu este singurul caz recent de comportament problematic al pasagerilor cu care s-au confruntat polițiștii de pe aeroportul din Memmingen.

De exemplu, în luna ianuarie, aceștia au intervenit în cazul unui bărbat de 40 de ani care a încălcat interdicția de a fuma în zona porților de îmbarcare și a refuzat să coopereze cu personalul aeroportului.

În cele din urmă, bărbatului i s-a refuzat îmbarcarea în zborul către Tenerife.