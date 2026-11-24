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Acum, statul le plătește 1.500 de lei pe lună, dacă revin la muncă în primele șase luni și 650 de lei dacă se întorc mai târziu. Dacă proiectul votat deja de Senat devine lege, suma se va calcula în funcție de cât câștiga fiecare părinte înainte de nașterea copilului.

Cei 650 de lei pe care îi primește acum un părinte dacă se întoarce la serviciu când copilul are un an ar putea ajunge, de exemplu, la 4.250 de lei. Suma ar fi diferită de la un părinte la altul.

Indemnizația de creștere a copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete din cele 12 luni eligibile înainte de naștere. Astfel că la o medie de 5.000 de lei net pe lună, indemnizația este de 4.250 de lei după oprirea taxelor. Totuși, pentru mulți părinți, decizia de a reveni la muncă depinde și de cine poate sta cu copilul, nu neapărat de bani.

Mamă: „Nu aș vrea pentru că nu am cu cine să las copilul”.

Mamă a cinci copii: „De exemplu cum a fost la mine... După al 2 lea al 3 lea... clar m-aș fi întors și l-aș fi dat la creșă. Ultimul l-am dat la creșă ca să mă angajez mai devreme de 2 ani, dar nu el, el este al5-lea și este ultimul copil”.

Acum, cei care revin înainte ca bebelușul să împlinească șase luni primesc 1.500 de lei în fiecare lună până când copilul face doi ani. Proiectul scoate pragul de șase luni din calculul sumei.

Gabriela Horga, senatoare PNL: „În momentul în care se va întoarce, va beneficia de 100% indemnizație sub formă de stimulent de inserție pentru perioada rămasă până la împlinirea vârstei de 2 ani de către copil, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități”.

Proiectul îi include și pe cei care s-au întors deja la serviciu. Dacă la intrarea în vigoare copilul are încă sub doi ani, respectiv trei în cazul copiilor cu dizabilități, suma pe care o primesc s-ar putea recalcula.

Raluca Turcan, deputată PNL: „În momentul de față avem 147.000 de părinți care se află în concediu de creștere a copilului, iar de stimulent de reinserție beneficiază 70.000”.

Proiectul urmează să ajungă la vot în Camera Deputaților, care este for decizional.