Un bărbat în vârstă de 59 de ani din municipiul Baia Mare, suspectat că şi-a incendiat apartamentul în care locuia, a fost imobilizat şi condus la audieri, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi de Judeţean (IJJ) Maramureş, Anca Gherasim, potrivit Agerpres.

„Astăzi, echipa de intervenţie a Jandarmeriei Maramureş a fost solicitată prin apel 112 să se deplaseze pe strada Motorului din Baia Mare pentru a asigura măsurile specifice în contextul producerii unui incendiu la un imobil din zonă. Întrucât proprietarul locuinţei în care izbucnise incendiul manifesta un comportament suspect, jandarmii au hotărât să facă verificări suplimentare pentru clarificarea situaţiei. Astfel, după lichidarea incendiului de către echipajul de pompieri prezent la faţa locului, jandarmii, împreună cu şeful echipajului de pompieri, au pătruns în interiorul locuinţei. În fiecare dintre cele două camere, pompierii au confirmat existenţa a două focare de incendiu", a spus Anca Gherasim.

Și-a dat foc casei, a lăsat gazul aprins și a plecat de acasă

Potrivit aceleiaşi surse, acest aspect a ridicat suspiciuni cu privire la caracterul intenţionat al incendiului.

„În urma verificărilor efectuate şi a informaţiilor obţinute de la martori, jandarmii au identificat indicii potrivit cărora incendiul ar fi fost provocat intenţionat. Potrivit declaraţiilor martorilor, proprietarul apartamentului ar fi dat foc locuinţei, ar fi lăsat gazul pornit şi ar fi plecat de acasă, cu intenţia de a provoca o explozie care să afecteze întregul bloc. Având în vedere gravitatea situaţiei şi pericolul la care puteau fi expuse persoanele din imobil, jandarmii au asigurat perimetrul şi au luat măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate în zona afectată. Totodată, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea bărbatului şi au solicitat sprijinul poliţiştilor criminalişti pentru efectuarea cercetărilor la faţa locului. Ulterior, bărbatul de 59 de ani a fost condus la sediul poliţiei pentru continuarea verificărilor şi dispunerea măsurilor legale care se impun", a precizat Anca Gherasim.