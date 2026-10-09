Potrivit Associated Press, comisarul național interimar al poliției, generalul-locotenent Puleng Dimpane, a declarat că 10 vehicule au fost incendiate în cartierul Soweto din Johannesburg și 14 în Durban, provincia KwaZulu-Natal, unde trei persoane au fost arestate.

„Nu vom permite ca violența, incendierea vehiculelor la care am asistat astăzi, distrugerea proprietății sau atacurile asupra persoanelor să continue”, a spus ea, adăugând că cei care se află în spatele incendiilor acestor vehicule vor fi „urmăriți și capturați”.

Protestele din Soweto și Durban au fost îndreptate împotriva deciziei Curții Constituționale de a elimina barierele procedurale din calea solicitării azilului.

Acestea au urmat unor luni de tensiuni anti-imigranți, demonstranții cerând deportarea străinilor care locuiesc ilegal în Africa de Sud.

Violențele din Soweto, care au lăsat în urmă mai multe mașini arse aliniate pe străzi, au izbucnit în apropierea unui birou al Ministerului Afacerilor Interne din Orlando West, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției metropolitane, Xolani Fihla.

Nu au fost raportate victime, iar ofițerii verificau dacă au mai fost incendiate și alte vehicule.