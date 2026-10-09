Unul va executa cinci ani de închisoare, celălalt – doi ani și șase luni.

Incendiul din noiembrie 2024 a făcut scrum patru autoturisme, iar alte patru au fost avariate. Flăcările s-au extins și la fațada unui bloc din apropiere.

Potrivit informațiilor prezentate la momentul respectiv, ar fi fost vorba despre un act de răzbunare, care a pornit de la o datorie.

Unul dintre cei condamnați – un om al străzii – a fost tocmit de celălalt să pună focul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.