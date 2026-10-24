Acesta a mers până la o benzinărie din apropiere, a cumpărat 1,5 litri de benzină și s-a întors în local, unde a declanșat un incendiu în timp ce înăuntru se aflau clienți, inclusiv copii și persoane în vârstă, scrie Metro.

De la o porție de maioneză la un incendiu devastator

Incidentul a avut loc în localitatea Los Palacios y Villafranca, la sud de Sevilla. Jose Rafael a cerut maioneză pentru sandvișul său, însă angajații i-au explicat că localul nu dispunea de bucătărie și că produsele erau pregătite în prealabil, fără sosuri suplimentare.

După ce a primit același răspuns pentru a doua oară, bărbatul a plecat la o benzinărie din apropiere, de unde a cumpărat o sticlă de benzină de 1,5 litri. Ulterior, s-a întors în bar, unde situația a degenerat rapid.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată apropiindu-se de tejghea și folosind aparent o brichetă pentru a aprinde un obiect pe care îl ținea în mână. La scurt timp, flăcările au cuprins zona, iar clienții au încercat să iasă cât mai repede din local.

Printre persoanele aflate în bar se numărau copii mici și oameni în vârstă, care s-au văzut nevoiți să fugă pentru a scăpa din calea incendiului.

În timpul incidentului, Jose Rafael și-a aprins accidental și mâna stângă. Înregistrările video îl surprind încercând să stingă flăcările cu mâna dreaptă, înainte de a se întoarce și de a părăsi clădirea.

Incendiul a provocat pagube de mii de euro. Un angajat al localului a intervenit rapid cu un stingător și a reușit să limiteze flăcările, evitând astfel consecințe care ar fi putut fi mult mai grave.

Bărbatul a fost arestat în apropierea locului faptei și plasat în arest preventiv. El se află în detenție din 20 august 2025, iar perioada deja executată va fi luată în calcul la stabilirea datei eliberării.

Procurorii au cerut 11 ani de închisoare

Deși procurorii au solicitat o pedeapsă de 11 ani de închisoare, Jose Rafael a primit trei ani și jumătate, după ce a ajuns la o înțelegere privind recunoașterea vinovăției, prin intermediul avocatului său.

Înaintea unei ședințe de judecată desfășurate la o instanță din Sevilla, acesta a achitat despăgubiri de peste 9.200 de euro, pentru prejudiciul provocat.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus și un ordin de restricție valabil timp de 10 ani. Astfel, bărbatului îi este interzis să se apropie la mai puțin de 500 de metri de bar.