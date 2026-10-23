Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 70.000 de lei, potrivit News.ro.

Ancheta în acest caz a demarat după ce, în noaptea de 19 octombrie, un autoturism a luat foc, aparent fără motiv.

Investigaţiile arată că un bărbat de 77 de ani a pus în mod intenţionat focul.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, la data de 19 octombrie a.c., în intervalul orar 02.39 – 02.52, bărbatul de 77 de ani ar fi incendiat, utilizând un agent catalizator, un autoturism, care se afla în apropierea unui imobil din localitatea Petid, judeţul Bihor, autoturismul fiind distrus în totalitate. În urma incendiului, flăcările s-ar fi propagat şi ar fi provocat distrugeri la un alt autoturism, aflat în apropiere, precum şi la faţada, ferestrele, uşa de acces şi o parte din acoperişul imobilului”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Bihor.

În urma incidentului nu au fost persoane rănite, însă prejudiciul provocat în urma incendiului a fost estimat la 70.000 de lei.

În ziua de 21 octombrie, la locuinţa suspectului, în comuna Cociuba Mare, a fost făcută o percheziţie domiciliară, bătrânul de 77 de ani fiind reţinut pentru comiterea infracţiunii de distrugere prin incendiere.