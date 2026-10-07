Focul s-a extins pe aproximativ un hectar, alimentat de vânt și de cantitatea mare de materiale combustibile. Pompierii nu exclud ca incendiul să fi fost provocat intenționat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Alarma s-a dat în jurul orei patru dimineața și, pentru că a fost anunțat un incendiu de amploare, imediat s-au mobilizat zeci de pompieri cu nouă autospeciale. Mai multe barăci au fost cuprinse de flăcări și a fost nevoie de trei cisterne de alimentare cu apă, pentru că vâlvătăile se extindeau rapid. În zona defavorizată unde a izbucnit incendiul erau zeci de locuințe improvizate în care locuiau mai multe persoane, iar câteva case au ars ca o torță. Din fericire, toți cei care stăteau acolo au reușit să iasă afară. Focul a fost stins după mai bine de patru ore, dar pompierii au mai rămas în zonă pentru a se asigura că nu mai sunt alte focare. Acum urmează să fie evaluate pagubele, iar autoritățile locale caută soluții pentru cele câteva zeci de persoane care locuiau în zona afectată. După primele verificări, pompierii nu exclud ca incendiul să fi fost provocat de o mână criminală. Și polițiștii fac cercetări în acest caz.”