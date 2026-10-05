Un băiat de 15 ani a rămas fără braț după ce ar fi luat de pe jos o grenada de șoc a poliției. Pe de altă parte, cursurile din peste 400 de școli au fost perturbate și luni. Iar o școală din 8 a fost închisă de teama vandalilor, care profită de mișcarea de protest.

Jurnaliștii televiziunii BFM, dar și 100 de elevi, au rămas blocați în interiorul liceului Vauquelin din Paris, după ce intrarea a fost incendiată de manifestanți din exterior. Aceștia au aruncat cu tot felul de obiecte improvizate și asupra pompierilor.

Directoarea liceului a denunțat un val de violențe premeditate.

Carole Zerbib, directoarea Liceului Vauquelin: De dimineață, asiguram intrarea elevilor în școală. Și apoi a apărut un grup de tineri, vreo 10, toți cu cagule, mascați și îmbrăcați în negru. Au început să arunce cu pubele pline în ușa de la intrare. Au adus obiecte care ard ușor, vedeți, cauciucuri de bicicletă, o canapea... Apoi au stropit totul cu un lichid inflamabil și au dat foc.

Violențele continuă și în alte orașe

Și în alte orașe, ca Toulouse, sau Lille, au continuat violențele și confruntările cu forțele de ordine.

Pe 1 octombrie, o asistentă medicală, care a încercat să intervină când mai mulți indivizi mascați vandalizau un refugiu de autobuz, din Marsilia, a fost atacată într-un mod șocant: cu un spray inflamabil aprins, cu o brichetă. Poliția l-a identificat pe suspect după imaginile apărute pe rețelele sociale. Și a anunțat, ieri, arestarea unui adolescent de 15 ani.

Potrivit Ministerului Educației Naționale, peste 400 instituții de învățământ au fost vizate de acțiuni violente sau perturbări și astăzi.

După ce aproximativ 500 de licee au fost închise complet sau parțial, în urma confruntărilor dintre poliția antirevoltă și elevii protestatari, din ultimele zile. Dincolo de aceste episoade, unanim condamnate, mii de elevi și studenți își continuă protestele, în primul rând față de calitatea educației și condițiile din școli.

Protestatarii mai reclamă lipsa profesorilor, sălile de clasă supraaglomerate și clădirile aflate într-o stare precară.