Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, R. Moldova ar deveni un vecin incomod”

Traian Băsescu avertizează că o victorie a socialiștilor pro-ruși în Republica Moldova ar face din țară „un vecin extrem de incomod”.

El spune că dacă pro-ruşii ar prelua puterea în Moldova, exisă „posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”.

„Republica Moldova ne asigură nouă o frontieră de est, o frontieră răsăriteană cu un stat prieten, cu un stat frate, dacă vreţi, atâta timp cât la Chişinău se află în poziţiile de putere pro-europenii. În momentul în care majoritatea parlamentară şi implicit Guvernul ar fi controlat de socialişti, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”, a declarat Traian Băpsescu, duminică seară, la Digi 24.

Fostul şef al statului român aminteşte că fostul preşedinte Moldovean Igor Dodon „dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic când trece Putin la biroul lui”.

„Deci, indiscutabil, un guvern socialist şi o majoritate socialistă devin inconfortabile pentru România, iar în această situaţie putem avea în vedere posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova.

V-aş aduce aminte că nu e vorba de nici o invenţie. Federaţia Rusă are depozitul din Transnistria, are militari în Transnistria, uneori face chiar exerciţii cu 2000 de militari în Transnistria.

Deci, o creştere a capacităţii militare a bazei din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi şi s-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului, dar un Kaliningrad de sud în loc de Kaliningradul din nord.

Deci riscurile ar fi extraordinar de mari şi le evaluez aşa având în vedere politica extrem de agresivă faţă de vecini pe care o duce Vladimir Putin. Pentru că dacă ar fi un om care respectă legile, regulile şi toate cutumele internaţionale n-ar fi o problemă (...) numai că Putin este un preşedinte agresiv care îşi menţine puterea şi în Federaţia Rusă prin agresivitatea faţă de vecini, prin mândria de a face războaie şi a cuceri teritorii fără să le spună ruşilor şi ce costuri au aceste izbânzi ale marelui Putin”, a adăugat Traian Băsescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













