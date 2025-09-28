Igor Grosu: Tentative de interferențe și alarme cu bombă în ziua alegerilor, susținute de grupări apropiate Rusiei

Igor Grosu, preşedintele PAS, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că în cursul zilei a văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă.

El a făcut apel la răbdare şi calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara ţării. Grosu le-a transmis acelor actori politici şi electorali care încearcă să transmită mesaje de destabilizare să se gândească în primul rând la cetăţenii Republicii Moldova, la viitorul acestei ţări şi nu la interesele egoiste de partid.

”În cursul zilei de astăzi, am văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombă, alte provocări pe care le-am văzut la atât pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în afara ţării. O să aşteptăm mai multe detalii din partea instituţiilor de drept şi a Comisiei Electorale Centrale”, a spus Igor Grosu, după închiderea urnelor în Republica Moldova.

”Rugăm răbdare şi calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara ţării, pentru că în vest secţiile de vot sunt în continuare deschise. De aceea, profit de ocazie şi mă adresez către moldovenii din diaspora, să folosească acele ore pe care le au la dispoziţie pentru a merge şi a vota pentru viitorul Republicii Moldova”, a mai spus Grosu.

El le-a transmis membrilor birourilor secţiilor de votare să fie vigilenţi până la închiderea secţiilor de vot şi bineînţeles în procesul de numărare a votului.

