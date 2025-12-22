Negocieri SUA–Rusia în Florida: Moscova își reafirmă angajamentul pentru pacea în Ucraina, spune Steve Witkoff

22-12-2025 | 09:27
Kushner si Witkoff
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări duminica aceasta că Rusia îşi menţine "angajamentul deplin" faţă de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanţi ai Washingtonului şi ai Moscovei. 

Vlad Dobrea

"În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia americană pentru a avansa în privinţa planului de pace al preşedintelui (american Donald) Trump pentru Ucraina", a scris Witkoff pe profilul său de pe X.

Witkoff a reiterat că Rusia "îşi menţine angajamentul deplin faţă de realizarea păcii în Ucraina" şi apreciază în mod deosebit eforturile SUA de a pune capăt conflictului şi de a "restabili securitatea globală".

Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit în weekend, la Miami, cu emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care a dat asigurări sâmbătă că dialogul cu SUA decurgea într-un mod "constructiv".

În paralel, reprezentanţi americani s-au întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major ucrainean, Andrii Gnatov.

politia, Rusia, Moscova
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

Întâlnirile menite să realizeze progrese în negocierile de pace în Ucraina, una din priorităţile lui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, au avut loc după ce Witkoff şi Kushner au avut vineri o întâlnire cu reprezentanţi ucraineni şi europeni în acelaşi oraş din sudul SUA.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea de negocieri de pace comune cu reprezentanţi ai Ucrainei şi Rusiei şi, posibil, ai ţărilor europene. 

Sursa: Agerpres

Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

Un general rus a fost ucis într-o explozie a unei mașini-capcană la Moscova, a anunțat luni Comitetul de Investigații al Rusiei, potrivit Russia Today, televiziune care este controlată de administrația lui Vladimir Putin.

Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge
Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge

Un urs... s-a instalat sub locuința unei familii din California și nu se dă dus cu niciun chip.

 

Peste 10.000 de alergători costumați în Moș Crăciun au luat startul la crosul caritabil din Madrid
Peste 10.000 de alergători costumați în Moș Crăciun au luat startul la crosul caritabil din Madrid

Crosul organizat în Madrid, în fiecare an în preajma Crăciunului este tot mai popular.  

Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”
Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

