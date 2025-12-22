Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

22-12-2025 | 09:20
Un general rus a fost ucis într-o explozie a unei mașini-capcană la Moscova, a anunțat luni Comitetul de Investigații al Rusiei, potrivit Russia Today, televiziune care este controlată de administrația lui Vladimir Putin.

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Explozia a avariat mai multe vehicule în partea de sud a orașului și l-a rănit grav pe șofer, potrivit informațiilor din mass-media rusească, citate de Russia Today.

Oficialii au identificat ulterior victima ca fiind lt. gen. Fanil Sarvarov, șeful instruirii operaționale la Statul Major General.

Potrivit primelor informații, dispozitivul exploziv a fost plasat sub vehicul.

Oficialii ruși au declarat că una dintre ipotezele anchetei este că ar fi vorba de un asasinat comis de serviciile secrete ucrainene, menționând că Kievul a mai folosit dispozitive explozive în trecut pentru asasinarea unor oficiali și personalități publice.

Sursa: Russia Today

