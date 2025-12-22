Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Stiri actuale
22-12-2025 | 07:09
judecator
Shutterstock

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

autor
Aura Trif

”Pe mine ma interesează propunerile magistraţilor şi atenţionările cu privire la abuzurile din sistem. Mai ales cele care vor fi dezvăluite mâine. Când ai magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu Preşedintele României, când ai magistraţi care pe forumurile interne de discuţii posteaza ca "membru anonim" de teamă, când ai magistraţi cărora le este ruşine sau jenă să spună în iposteze private unde lucrează, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu sunt şi nu se simt protejaţi”, scrie Danileţ pe Facebook, înaintea întâlnirii de luni a magistraţilor cu şeful statului, pe tema problemelor din justişie.

El mai afirmă că 8 din 9 membri ai secţiei de judecători ”habar nu au ce se întâmplă in instanţe”.

”Deşi sunt de 2 ani în funcţii, de abia săptămâna asta au lansat o consultare printr-un chestionar electronic printre judecători pentru a afla problemele. Au luat in derâdere materialul Recorder. Au luat la mişto magistraţii semnatari ai listei de sprijinire a celor vocali. L-au pierdut pe Beşu cedându-l parchetului şi nu au avut vreun cuvânt de spus la abuzarea Ralucăi Moroşanu cu recuzarea aia de tot râsul. Au sancţionat-o pe Panioglu de 5 ori ilegal. Au detaşat oameni în diverse instituţii, deşi se plâng că instanţele nu au oameni (cum naiba poti sa ţii un magistrat detaşat 15 ani în CSM, iar altul prin Ministerul de Externe, azi pe post de ambasador, de peste 20 ani?). Au transferat oameni pe ochi frumoşi. Au promovat la supremă judecători din grupul lor de interes. Au un membru in CSM care este agent al Guvernului. O susţin la ICCJ pe Savonea, cea care a fost dovedită că a încălcat drepturile omului”, acuză fostul judecător.

”Sincer, de ce i-am mai tolera pe cei 8 acolo? Nu fac nimic pentru justiţie, dar pare că fac totul pentru injustiţie”, conchide el, adăugând că ”mai sunt doi reprezentanţi ai societăţii civile, numiţi de Senat din rândul unora cu trecut în PSD”.

Citește și
Nicusor Dan, justitie
Membru CSM, despre referendumul lui Nicușor Dan: E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea Președintelui

”Nici nu am auzit de ei, nici nu ştie nimeni ce fac, în afară de faptul că iau bani pentru asta”, afirmă Danileţ.

Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţi

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată.

Președintele a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

Cui mai voia să dea șpagă fostul senator Isăilă: ”Un ”bulion”, exact!”. Mită uriașă pentru obuze din Kazahstan

Sursa: News.ro

Etichete: justitie, judecatori, Cristi Danileţ, CSM, magistrati,

Dată publicare: 22-12-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă
Stiri Justitie
Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă

Fostul judecător CCR Augustin Zegrean afirmă că referendumul anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, vizând activitatea CSM în rândul magistraţilor, nu este posibil, deoarece Constituţia nu prevede referendum „pe meserii”.

Membru CSM, despre referendumul lui Nicușor Dan: E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea Președintelui
Stiri Justitie
Membru CSM, despre referendumul lui Nicușor Dan: E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea Președintelui

Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii a afirmat că nu există temei de drept care să permită președintelui țării să organizeze un referendum asupra CSM. ”E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea președintelui”, spune el.

Prima reacție a CSM la referendumul anunțat de Nicușor Dan: ”Nu vom tolera nicio formă de ingerință”
Stiri Justitie
Prima reacție a CSM la referendumul anunțat de Nicușor Dan: ”Nu vom tolera nicio formă de ingerință”

CSM a transmis duminică seara că referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan pentru consultarea magistraților din România nu este prevăzut de lege, iar Consiliul ”nu va tolera nicio formă de ingerință” în activitatea autorității judecătorești.

Recomandări
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate
Stiri actuale
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Drona găsită într-o pădure din Argeș ar fi una civilă, pentru transport de colete. Ce încearcă să afle acum Armata
Stiri actuale
Drona găsită într-o pădure din Argeș ar fi una civilă, pentru transport de colete. Ce încearcă să afle acum Armata

Alertă în Argeș, după ce o dronă a fost găsită într-o zonă împădurită de un bărbat aflat la vânătoare. Aparatul de zbor fără pilot a fost ridicat de autorități pentru expertiză.  

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Stiri actuale
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Top citite
1 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
2 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
3 colinde de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Decembrie 2025

31:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28