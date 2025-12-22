Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

”Pe mine ma interesează propunerile magistraţilor şi atenţionările cu privire la abuzurile din sistem. Mai ales cele care vor fi dezvăluite mâine. Când ai magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu Preşedintele României, când ai magistraţi care pe forumurile interne de discuţii posteaza ca "membru anonim" de teamă, când ai magistraţi cărora le este ruşine sau jenă să spună în iposteze private unde lucrează, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu sunt şi nu se simt protejaţi”, scrie Danileţ pe Facebook, înaintea întâlnirii de luni a magistraţilor cu şeful statului, pe tema problemelor din justişie.

El mai afirmă că 8 din 9 membri ai secţiei de judecători ”habar nu au ce se întâmplă in instanţe”.

”Deşi sunt de 2 ani în funcţii, de abia săptămâna asta au lansat o consultare printr-un chestionar electronic printre judecători pentru a afla problemele. Au luat in derâdere materialul Recorder. Au luat la mişto magistraţii semnatari ai listei de sprijinire a celor vocali. L-au pierdut pe Beşu cedându-l parchetului şi nu au avut vreun cuvânt de spus la abuzarea Ralucăi Moroşanu cu recuzarea aia de tot râsul. Au sancţionat-o pe Panioglu de 5 ori ilegal. Au detaşat oameni în diverse instituţii, deşi se plâng că instanţele nu au oameni (cum naiba poti sa ţii un magistrat detaşat 15 ani în CSM, iar altul prin Ministerul de Externe, azi pe post de ambasador, de peste 20 ani?). Au transferat oameni pe ochi frumoşi. Au promovat la supremă judecători din grupul lor de interes. Au un membru in CSM care este agent al Guvernului. O susţin la ICCJ pe Savonea, cea care a fost dovedită că a încălcat drepturile omului”, acuză fostul judecător.

”Sincer, de ce i-am mai tolera pe cei 8 acolo? Nu fac nimic pentru justiţie, dar pare că fac totul pentru injustiţie”, conchide el, adăugând că ”mai sunt doi reprezentanţi ai societăţii civile, numiţi de Senat din rândul unora cu trecut în PSD”.

”Nici nu am auzit de ei, nici nu ştie nimeni ce fac, în afară de faptul că iau bani pentru asta”, afirmă Danileţ.

Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţi

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată.

Președintele a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

