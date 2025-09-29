Blocul Patriotic a protestat în fața CEC, după numărarea voturilor. Dodon contestă victoria PAS

Stiri externe
29-09-2025 | 07:01
protest dodon
Ziarul de Gardă

Reprezentanții Blocului Patriotic, formațiune prorusă clasată pe locul al doilea cu un scor sub așteptări, au protestat duminică seara la sediul Comisiei Electorale Centrale pentru „a apăra votul poporului”, relatează presa locală.

autor
Aura Trif

Liderul socialiştilor, fostul preşedinte Igor Dodon, şi fostul premier Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane, potrivit Ziarului de Gardă.

Dodon susţine că forţele de opoziţie ar fi luat majoritatea, iar PAS a pierdut alegerile, deşi rezultatele preliminare arată contrariul.

Totodată, Dodon a cerut Comisiei Electorale Centrale să numere voturile corect şi să nu facă „scheme”, pentru că majoritatea în Republica Moldova este „împotriva PAS”.

Dodon a chemat oamenii în stradă

El şi-a chemat oamenii să protesteze luni, la ora 12:00, pentru a apăra „victoria poporului împotriva PAS”.

Citește și
alegeri moldova
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

„Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaşte alegerile parlamentare şi falsificarea şi vom cere alegeri repetate”, a anunţat Dodon.

După numărarea a peste 95% din voturi, PAS ar obţine 52 de mandate în noul parlament acumulând 48,27% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare anunţate în cursul nopţii de Comisia Electorală Centrală. PAS este urmat de Blocul Patriotic care ar obţine 28 de mandate, cu 25,45% din voturi. Următorul este Blocul Alternativa, cu 9 mandate – 8,33%, Partidul Nostru şi PPDA ar avea ambele câte 6 deputaţi în legislativul cu 101 locuri.

Poliţia Naţională din Republica Moldova avertizase cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ. „Îndemnǎm cetǎţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”, a transmis poliţia în cursul zilei de duminică. 

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Sursa: News.ro

Etichete: protest, Republica Moldova, dodon, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 07:01

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”
Stiri actuale
Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”

O surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea fi intrarea în Parlament a partidului ”Democrația acasă”, care este susținut în România de liderul AUR, George Simion.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

Moldovenii au votat, duminică, componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Recomandări
Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

Moldovenii au votat, duminică, componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28