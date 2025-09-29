Blocul Patriotic a protestat în fața CEC, după numărarea voturilor. Dodon contestă victoria PAS

Reprezentanții Blocului Patriotic, formațiune prorusă clasată pe locul al doilea cu un scor sub așteptări, au protestat duminică seara la sediul Comisiei Electorale Centrale pentru „a apăra votul poporului”, relatează presa locală.

Liderul socialiştilor, fostul preşedinte Igor Dodon, şi fostul premier Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane, potrivit Ziarului de Gardă.

Dodon susţine că forţele de opoziţie ar fi luat majoritatea, iar PAS a pierdut alegerile, deşi rezultatele preliminare arată contrariul.

Totodată, Dodon a cerut Comisiei Electorale Centrale să numere voturile corect şi să nu facă „scheme”, pentru că majoritatea în Republica Moldova este „împotriva PAS”.

Dodon a chemat oamenii în stradă

El şi-a chemat oamenii să protesteze luni, la ora 12:00, pentru a apăra „victoria poporului împotriva PAS”.

„Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaşte alegerile parlamentare şi falsificarea şi vom cere alegeri repetate”, a anunţat Dodon.

După numărarea a peste 95% din voturi, PAS ar obţine 52 de mandate în noul parlament acumulând 48,27% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare anunţate în cursul nopţii de Comisia Electorală Centrală. PAS este urmat de Blocul Patriotic care ar obţine 28 de mandate, cu 25,45% din voturi. Următorul este Blocul Alternativa, cu 9 mandate – 8,33%, Partidul Nostru şi PPDA ar avea ambele câte 6 deputaţi în legislativul cu 101 locuri.

Poliţia Naţională din Republica Moldova avertizase cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ. „Îndemnǎm cetǎţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”, a transmis poliţia în cursul zilei de duminică.

