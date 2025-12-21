Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi

Stiri Diverse
21-12-2025 | 16:03
colinde de craciun
Shutterstock

Colindul „O, ce veste minunată” este unul dintre cele mai cunoscute și iubite colinde de Crăciun din România.

autor
Anca Lupescu

Îl auzi la serbări de școală, la coruri, biserici și în concerte speciale de Crăciun. Dar acesta nu este doar un simplu colind, ci poartă în spate o semnificație bogată. 

De unde vine colindul „O, ce veste minunată” - origini

Colindul „O, ce veste minunată” este unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece de Crăciun din România, dar originea sa ne duce mai aproape de tradițiile populare și de bogata moștenire folclorică a țării.

Prima culegere de colinde și cântece de stea a fost publicată de Anton Pann în anul 1830 și cuprindea doar textele colindelor.

Ulterior, alte patru ediții au inclus și melodiile, notate pe psaltichie, ceea ce a marcat începutul unui efort de conservare și transmitere a repertoriului de colinde.

Citește și
Horoscop
Horoscop: Soarele intră în Capricorn pe 21 decembrie 2025 și aduce maturizare pentru toate zodiile

De-a lungul timpului, cercetători și compozitori precum Teodor Burada, Tiberiu Brediceanu, Bela Bartok, Sabin Drăgoi, George Breazul, Gh. Cucu, Constantin Brăiloiu sau Nicolae Ursu au realizat colecții extinse de colinde, care se cântă și astăzi, fie în forma lor monodică, fie în versiuni corale, ca rezultat al talentului componistic al autorilor români.

Cu privire la colindul „O, ce veste minunată”, Sabin Drăgoi, care îl menționează în culegerea sa din 1925, precizează că acest colind este un cântec de stea și că, din punct de vedere al melodiei și al ritmului, aparține comunității sașilor transilvăneni.

La fel cum Plugușorul, Capra, Ursul sau Căiuții fac parte din tezaurul folcloric românesc, colindul „O, ce veste minunată” se află în identitatea culturală a României, indiferent de origini și confesiune.

Semnificația colindului „O, ce veste minunată”

Colindul „O, ce veste minunată” are rădăcini adânci în tradiția creștină și vorbește despre felul în care credincioșii au ales să vestească nașterea Domnului Iisus Hristos.

Potrivit tradiției, îngerii care au adus vestea nașterii Mântuitorului au oferit astfel prima colindă. Inspirându-se din acest exemplu, oamenii au păstrat obiceiul de a colinda, răspândind vestea bună a mântuirii prin cânt și mergând din casă în casă.

Verbului românesc „a colinda” i se adaugă semnificația de „a merge de colo-colo”, sugerând că strămoșii noștri nu doar cântau, ci purtau și mesajul Evangheliei în comunitate.

Românii nu au fost creștinați printr-un decret, cum s-a întâmplat cu alte popoare din regiune, bulgarii în 876, rușii în 989 sau ungurii în anul 1000.

Creștinarea formală impusă de decret nu transformă autentic viața oamenilor, ci rămâne doar un ritual. În schimb, creștinarea românilor a fost una autentică, bazată pe experiența și mesajul transmis de oameni simpli care colindau, cântau și vestiau nașterea Mântuitorului, făcând astfel ca credința să fie integrată natural în viața comunității, conform logoslifeblog.

Colindele reflectă credințele celor care le compun: unele pot avea versuri neconforme cu Scriptura, în timp ce altele, precum „O, ce veste minunată”, respectă doctrina creștină.

Deși textul acestei colinde nu este lung, el este vorbește despre bucuriei Nașterii Domnului și mesajul mântuitor transmis tuturor credincioșilor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tradiții, obiceiuri, colinde,

Dată publicare: 21-12-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Citește și...
Horoscop: Soarele intră în Capricorn pe 21 decembrie 2025 și aduce maturizare pentru toate zodiile
Stiri Diverse
Horoscop: Soarele intră în Capricorn pe 21 decembrie 2025 și aduce maturizare pentru toate zodiile

Intrarea Soarelui în Capricorn pe 21 decembrie 2025 marchează solstițiul de iarnă și deschide o perioadă de responsabilitate, structură și decizii mature.

Un bărbat din China și-a dat în judecată logodnica pentru că „mânca prea mult”. A cerut înapoi toți banii cheltuiți pe ea
Stiri Diverse
Un bărbat din China și-a dat în judecată logodnica pentru că „mânca prea mult”. A cerut înapoi toți banii cheltuiți pe ea

Un bărbat din China a fost criticat online după ce și-a dat în judecată logodnica pentru a-i recupera toți banii cheltuiți pe ea, motivând că aceasta „mânca prea mult”.

 

”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme
Stiri Diverse
”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme

Un bărbat din nordul Californiei a prins un pește-canar care ar cântări 4,65 kilograme, stabilind astfel un record statal și - cel mai probabil - mondial.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28