Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi

Colindul „O, ce veste minunată” este unul dintre cele mai cunoscute și iubite colinde de Crăciun din România.

Îl auzi la serbări de școală, la coruri, biserici și în concerte speciale de Crăciun. Dar acesta nu este doar un simplu colind, ci poartă în spate o semnificație bogată.

De unde vine colindul „O, ce veste minunată” - origini

Colindul „O, ce veste minunată” este unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece de Crăciun din România, dar originea sa ne duce mai aproape de tradițiile populare și de bogata moștenire folclorică a țării.

Prima culegere de colinde și cântece de stea a fost publicată de Anton Pann în anul 1830 și cuprindea doar textele colindelor.

Ulterior, alte patru ediții au inclus și melodiile, notate pe psaltichie, ceea ce a marcat începutul unui efort de conservare și transmitere a repertoriului de colinde.

De-a lungul timpului, cercetători și compozitori precum Teodor Burada, Tiberiu Brediceanu, Bela Bartok, Sabin Drăgoi, George Breazul, Gh. Cucu, Constantin Brăiloiu sau Nicolae Ursu au realizat colecții extinse de colinde, care se cântă și astăzi, fie în forma lor monodică, fie în versiuni corale, ca rezultat al talentului componistic al autorilor români.

Cu privire la colindul „O, ce veste minunată”, Sabin Drăgoi, care îl menționează în culegerea sa din 1925, precizează că acest colind este un cântec de stea și că, din punct de vedere al melodiei și al ritmului, aparține comunității sașilor transilvăneni.

La fel cum Plugușorul, Capra, Ursul sau Căiuții fac parte din tezaurul folcloric românesc, colindul „O, ce veste minunată” se află în identitatea culturală a României, indiferent de origini și confesiune.

Semnificația colindului „O, ce veste minunată”

Colindul „O, ce veste minunată” are rădăcini adânci în tradiția creștină și vorbește despre felul în care credincioșii au ales să vestească nașterea Domnului Iisus Hristos.

Potrivit tradiției, îngerii care au adus vestea nașterii Mântuitorului au oferit astfel prima colindă. Inspirându-se din acest exemplu, oamenii au păstrat obiceiul de a colinda, răspândind vestea bună a mântuirii prin cânt și mergând din casă în casă.

Verbului românesc „a colinda” i se adaugă semnificația de „a merge de colo-colo”, sugerând că strămoșii noștri nu doar cântau, ci purtau și mesajul Evangheliei în comunitate.

Românii nu au fost creștinați printr-un decret, cum s-a întâmplat cu alte popoare din regiune, bulgarii în 876, rușii în 989 sau ungurii în anul 1000.

Creștinarea formală impusă de decret nu transformă autentic viața oamenilor, ci rămâne doar un ritual. În schimb, creștinarea românilor a fost una autentică, bazată pe experiența și mesajul transmis de oameni simpli care colindau, cântau și vestiau nașterea Mântuitorului, făcând astfel ca credința să fie integrată natural în viața comunității, conform logoslifeblog.

Colindele reflectă credințele celor care le compun: unele pot avea versuri neconforme cu Scriptura, în timp ce altele, precum „O, ce veste minunată”, respectă doctrina creștină.

Deși textul acestei colinde nu este lung, el este vorbește despre bucuriei Nașterii Domnului și mesajul mântuitor transmis tuturor credincioșilor.

