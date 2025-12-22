Japonia va reporni curând cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima

22-12-2025 | 09:38
centrala nucleara
Shutterstock

Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, după ce regiunea Niigata a aprobat reluarea operațiunilor. Decizia marchează revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima.

Aura Trif

Kashiwazaki-Kariwa, situat la circa 220 km nord-vest de Tokyo, se numără printre cele 54 de reactoare închise după seismul şi tsunamiul din 2011 care au provocat dezastrul de la Fukushima Daiichi, cel mai grav accident nuclear după cel de la Cernobîl.

De atunci, Japonia a repornit 14 din cele 33 de reactoare rămase operaţionale, în încercarea de a renunţa la combustibilii fosili importaţi. Kashiwazaki-Kariwa va fi prima centrală nucleară repornită de Tokyo Electric Power (TEZCO), compania care a administrat centrala de la Fukushima.

Luni, adunarea prefecturii Niigata a dat un vot de încredere guvernatorului regiunii Niigata, Hideyo Hanazumi, care a susţinut repornirea, luna trecută, permiţând efectiv centralei să-şi reia activitatea.

Înainte de vot, aproximativ 300 de protestatari, majoritatea persoane în vârstă, care ţineau pancarte cu mesaje precum "Fără arme nucleare", "Ne opunem repornirii Kashiwazaki-Kariwa" şi "Susţinem Fukushima", s-au adunat în faţa prefecturii Niigata.

Primul reactor va fi pornit în ianuarie

TEPCO intenţionează să repornească primul dintre cele şapte reactoare ale centralei pe 20 ianuarie, a relatat postul public de radio NHK.

"Suntem ferm hotărâţi să nu repetăm niciodată un astfel de accident şi să ne asigurăm că locuitorii din Niigata nu vor experimenta niciodată ceva similar", a declarat purtătorul de cuvânt al TEPCO, Masakatsu Takata.

În pofida promisiunilor financiare - inclusiv un plan de investiţii al TEPCO de 100 de miliarde de yeni în regiune - mulţi rezidenţi rămân reticenţi.

Localnicii, îngrijorați

Un sondaj publicat de prefectură în octombrie a constatat că 60% dintre locuitori consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru repornirea centralei, iar aproape 70% erau îngrijoraţi de capacitatea TEPCO de a opera centrala în siguranţă.

Votul de luni a fost considerat ultimul obstacol înainte ca TEPCO să repornească primul reactor, care singur ar putea creşte aprovizionarea cu energie electrică a zonei Tokyo cu 2%, a estimat Ministerul Comerţului nipon.

Premierul nipon Sanae Takaichi, care a preluat funcţia în urmă cu două luni, a susţinut repornirea centralelor nucleare pentru a consolida securitatea energetică şi pentru a contracara costul combustibililor fosili importaţi, care reprezintă 60% până la 70% din producţia de energie electrică a Japoniei.

Sursa: Agerpres

22-12-2025 09:38

