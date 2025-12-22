O companie din China oferă apartamente renovate angajaților după 5 ani de serviciu. Există însă o condiție

Stiri Diverse
22-12-2025 | 09:31
apartament cadou
Shutterstock

O companie chineză oferă 18 apartamente angajaților care rămân cinci ani în firmă, stârnind admirație și invidie printre internauți.

autor
Aura Trif

Recent, un anunț de angajare postat de un executiv al companiei a arătat că angajații care rămân în firmă timp de cinci ani vor primi un apartament gratuit, ceea ce a declanșat discuții aprinse pe platformele de socializare, relatează South China Morning Post.

Compania, Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd., cu sediul în Wenzhou, provincia Zhejiang, în sud-estul Chinei, este specializată în producția de elemente de fixare pentru industria auto.

Compania are sute de angajați

Cu un personal de peste 450 de angajați, compania a raportat în 2024 o valoare totală a producției aproximativ 70 de milioane de dolari. Wang Jiayuan, directorul general al firmei, a explicat că, având în vedere populația semnificativă de muncitori migranți din Wenzhou, firma urmărește să recompenseze personalul tehnic și managerial calificat.

„Anul acesta am oferit cinci apartamente. Anul viitor plănuim să mai alocăm opt, urmând ca în total să distribuim 18 apartamente pe parcursul a trei ani”, a declarat el pentru National Business Daily. „Obiectivul nostru este simplu: să atragem talente de excepție și să păstrăm echipa de management de bază.”

Citește și
Nicolas Maduro
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Apartamentele au până la 150 de mp

Potrivit lui Wang, toate apartamentele sunt situate la mai puțin de 5 km de companie și au suprafețe cuprinse între 100 și 150 de metri pătrați. Prețul mediu al unei locuințe second-hand în această zonă variază între aproximativ 990 – 1.200 dolari pe metru pătrat.

Un cuplu, ambii angajați, a primit deja o locuință de 144 de metri pătrați. Angajații trebuie să semneze un acord de locuință și să se mute după ce compania finalizează renovările. După ce își completează cei cinci ani de serviciu, apartamentul le este transferat oficial, iar aceștia trebuie să ramburseze companiei costurile renovării.

Wang a menționat că firma a achiziționat deja cele 18 apartamente, investind peste 10 milioane de yuani. Anul acesta, cinci apartamente au fost oferite gratuit, două dintre ele angajaților care au avansat de la poziții de început până la funcții de management în cadrul companiei.

El a subliniat că posturile disponibile necesită un nivel relativ ridicat de calificare și nu sunt poziții pe care absolvenții noi le pot stăpâni instantaneu; acestea cer timp și experiență.

Motivația din spatele oferirii unor astfel de beneficii, a explicat Wang, este reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea managementului calității.

„Dacă acești angajați muncesc din greu, să ajutăm compania să economisească un milion de yuani pe an nu e deloc imposibil, nu-i așa?” a declarat el.

Tu Kaicun, președintele companiei, a precizat că inițiativa urmărește, de asemenea, să recompenseze managerii de nivel mediu și să atragă talente de top din orașe precum Shanghai și Suzhou să se mute și să se stabilească în Wenzhou.

Concediu de nemulțumire

Anterior, compania chineză de retail Pangdonglai și CEO-ul său Yu Donglai au făcut valuri în China pentru că au pus accent pe bunăstarea angajaților, introducând „concediu pentru nemulțumire” și implementând un „premiu pentru reclamații” pentru a compensa angajații care au suferit abuzuri sau stres psihologic din partea clienților.

Cazul recent din Wenzhou a stârnit și el admirație, dar și reacții amuzante din partea internauților chinezi.

Mișcarea, cel mai eficient „medicament” pentru inimă. Cum previne aritmiile și cheagurile de sânge

Sursa: South China Morning Post

Etichete: China, angajati, apartamente,

Dată publicare: 22-12-2025 09:31

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Un bărbat din China și-a dat în judecată logodnica pentru că „mânca prea mult”. A cerut înapoi toți banii cheltuiți pe ea
Stiri Diverse
Un bărbat din China și-a dat în judecată logodnica pentru că „mânca prea mult”. A cerut înapoi toți banii cheltuiți pe ea

Un bărbat din China a fost criticat online după ce și-a dat în judecată logodnica pentru a-i recupera toți banii cheltuiți pe ea, motivând că aceasta „mânca prea mult”.

 

Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China
Stiri externe
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

Raport avertisment: UE trebuie să se reformeze rapid sau riscă să devină irelevantă într-o nouă ordine mondială
Stiri externe
Raport avertisment: UE trebuie să se reformeze rapid sau riscă să devină irelevantă într-o nouă ordine mondială

Uniunea Europeană trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă, pe măsură ce rivalitatea dintre China şi SUA declanşează o nouă eră fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate. 

Recomandări
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate
Stiri actuale
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”
Stiri actuale
Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Stiri actuale
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Top citite
1 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
2 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
3 colinde de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Decembrie 2025

31:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28