O companie din China oferă apartamente renovate angajaților după 5 ani de serviciu. Există însă o condiție

Recent, un anunț de angajare postat de un executiv al companiei a arătat că angajații care rămân în firmă timp de cinci ani vor primi un apartament gratuit, ceea ce a declanșat discuții aprinse pe platformele de socializare, relatează South China Morning Post.

Compania, Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd., cu sediul în Wenzhou, provincia Zhejiang, în sud-estul Chinei, este specializată în producția de elemente de fixare pentru industria auto.

Compania are sute de angajați

Cu un personal de peste 450 de angajați, compania a raportat în 2024 o valoare totală a producției aproximativ 70 de milioane de dolari. Wang Jiayuan, directorul general al firmei, a explicat că, având în vedere populația semnificativă de muncitori migranți din Wenzhou, firma urmărește să recompenseze personalul tehnic și managerial calificat.

„Anul acesta am oferit cinci apartamente. Anul viitor plănuim să mai alocăm opt, urmând ca în total să distribuim 18 apartamente pe parcursul a trei ani”, a declarat el pentru National Business Daily. „Obiectivul nostru este simplu: să atragem talente de excepție și să păstrăm echipa de management de bază.”

Apartamentele au până la 150 de mp

Potrivit lui Wang, toate apartamentele sunt situate la mai puțin de 5 km de companie și au suprafețe cuprinse între 100 și 150 de metri pătrați. Prețul mediu al unei locuințe second-hand în această zonă variază între aproximativ 990 – 1.200 dolari pe metru pătrat.

Un cuplu, ambii angajați, a primit deja o locuință de 144 de metri pătrați. Angajații trebuie să semneze un acord de locuință și să se mute după ce compania finalizează renovările. După ce își completează cei cinci ani de serviciu, apartamentul le este transferat oficial, iar aceștia trebuie să ramburseze companiei costurile renovării.

Wang a menționat că firma a achiziționat deja cele 18 apartamente, investind peste 10 milioane de yuani. Anul acesta, cinci apartamente au fost oferite gratuit, două dintre ele angajaților care au avansat de la poziții de început până la funcții de management în cadrul companiei.

El a subliniat că posturile disponibile necesită un nivel relativ ridicat de calificare și nu sunt poziții pe care absolvenții noi le pot stăpâni instantaneu; acestea cer timp și experiență.

Motivația din spatele oferirii unor astfel de beneficii, a explicat Wang, este reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea managementului calității.

„Dacă acești angajați muncesc din greu, să ajutăm compania să economisească un milion de yuani pe an nu e deloc imposibil, nu-i așa?” a declarat el.

Tu Kaicun, președintele companiei, a precizat că inițiativa urmărește, de asemenea, să recompenseze managerii de nivel mediu și să atragă talente de top din orașe precum Shanghai și Suzhou să se mute și să se stabilească în Wenzhou.

Concediu de nemulțumire

Anterior, compania chineză de retail Pangdonglai și CEO-ul său Yu Donglai au făcut valuri în China pentru că au pus accent pe bunăstarea angajaților, introducând „concediu pentru nemulțumire” și implementând un „premiu pentru reclamații” pentru a compensa angajații care au suferit abuzuri sau stres psihologic din partea clienților.

Cazul recent din Wenzhou a stârnit și el admirație, dar și reacții amuzante din partea internauților chinezi.

