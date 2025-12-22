Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

22-12-2025 | 07:35
trafic nadlac

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Adrian Crăciunoiu

Acolo, șoferii sunt obligați să coboare de pe șoseaua de mare viteză pe DN 68A, care nu poate prelua fluxul mare de vehicule.

În aceste zile, mulți români se întorc din străinătate ca să-și petreacă sărbătorile de iarnă acasă. Polițiștii au indicat rute alternative, pe care le puteți afla pe știrileprotv.ro.

