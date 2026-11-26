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„Am fost sechestrat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat”, a scris el într-o postare pe Facebook.

Doru Dăncuș spune că a ezitat să vorbească public despre cele întâmplate, dar a decis că trebuie să spună ce s-a petrecut. Potrivit primarului, cei care l-ar fi atacat au încercat mai întâi să obțină prin mită ceea ce își doreau, apoi au recurs la șantaj.

„Niște persoane obișnuite să obțină cu orice preț ceea ce vor”

Edilul afirmă că aceștia îi cereau să intervină pentru a obține autorizații pentru construcții ridicate ilegal, să îi ajute în procesele cu Primăria Baia Mare și să le ofere acces la persoane cu influență.

„Niște persoane obișnuite să obțină cu orice preț ceea ce vor m-au confundat cu un om care poate să se sperie, să fie umilit sau strâns cu ușa, ca să obțină de la mine ceea ce legea nu permite și conștiința mea nu poate accepta nicio clipă: acces la influență, autorizații pentru ce s-a construit ilegal, o mână întinsă în procesele pe care primăria le are cu aceștia în instanță sau ajutor în alte demersuri imorale”, a scris primarul.

Doru Dăncuș susține că, după ce au văzut că nu îl pot constrânge în acest fel, agresorii au încercat să obțină imagini compromițătoare cu care să îl șantajeze.

„Am fost sechestrat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat în încercarea lor de a fabrica material pentru a mă șantaja. Nici astfel nu au reușit să mă îngenuncheze!”, a transmis edilul.

Primarul spune că a mers la autorități și că nu vrea să ofere mai multe detalii pentru a nu afecta ancheta. A invocat și dorința de a-și proteja familia, despre care afirmă că a fost afectată de aceste întâmplări.

„Din păcate, au resimțit din plin, emoțional și fizic, în ultimele luni, toate tentativele acestui clan de mafioți asupra mea”, a scris Dăncuș, referindu-se la copiii săi.

Edilul a mai spus că anchetatorii au luat în serios informațiile pe care le-a furnizat, iar cercetările au dus la primele percheziții și arestări din Baia Mare. El crede că ancheta nu se va opri aici și spune că are încredere că vinovații vor răspunde în fața legii.

Trei persoane au fost arestate preventiv

Declarațiile primarului vin după ce trei persoane – doi bărbați și o femeie – au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. Unul dintre bărbați și femeia sunt cercetați și pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost atrasă într-un apartament din București, unde doi bărbați ar fi imobilizat-o și ar fi amenințat-o cu un cuțit și cu un aparat cu electroșocuri. Aceștia i-ar fi pus un căluș în gură, i-ar fi tăiat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual.

Anchetatorii susțin că victima ar fi fost forțată să prizeze cocaină, iar scenele ar fi fost filmate pentru a obține imagini cu care să o șantajeze. Suspecții ar fi urmărit astfel să îl determine pe unul dintre bărbați să fie înscris într-un partid politic și să îl convingă pe un jurnalist să șteargă postările în care îi discredita.

În urma a şapte percheziţii făcute de poliţişti, marţi, în municipiile Bucureşti (2) şi Baia Mare (5), au fost descoperite şi ridicate căluşul folosit pentru aducerea la tăcere a persoanei vătămate, un aparat cu electroşocuri, o cheie de cătuşe, precum şi alte mijloace de probă.