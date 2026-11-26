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Iar la Timișoara, un alt bărbat aflat pe bicicletă a sfârșit lovit de un tramvai. Echipele de intervenție au avut nevoie de o macara pentru a-i scoate trupul de sub garnitură.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut într-o zonă din centrul Timișoarei, în jurul orei 20:00, și a fost surprins de o cameră de supraveghere. Bărbatul traversa intersecția pe culoarea roșie a semaforului, prin spatele unui tramvai, și nu l-a observat pe al doilea, care venea din sens opus. A fost lovit în plin.

Bărbat: „S-a grăbit pe trecerea de pietoni, avea roșu când să treacă, l-a prins și l-a băgat sub.”

Bărbat: „Nu cred că avea mare viteză, că dacă avea viteză mare să treacă, trecea pe sub… trecea repede prin față.”

Bărbatul a rămas prins sub garnitură. Pentru a-l scoate de acolo, echipele de intervenție au fost nevoite să ridice tramvaiul cu o macara.

Băiat: „Am văzut cum tramvaiul a venit aici, s-a oprit brusc și apoi am văzut că a venit o mașină care a ridicat cablurile de curent ca să le stingă. Apoi au venit ambulanța, pompierii și am văzut că e bicicleta sub tramvai.”

Vatmanul nu consumase alcool, spun polițiștii, care fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Biciclist lovit mortal în Vaslui

Un alt accident mortal în care a fost implicat un biciclist a avut loc miercuri seară în comuna Vulturești, județul Vaslui.

Bărbatul de 65 de ani se ducea spre casă, după o zi de muncă, purta vestă reflectorizantă și circula regulamentar, pe marginea drumului, spun martorii. Nu a fost observat însă de șoferul mașinii cu număr de Iași, care l-a lovit din spate.

Echipajul medical chemat de urgență nu a mai putut face nimic pentru el. Omul făcea zilnic naveta cu trenul, la Iași. Cobora în gara Buhăiești, acolo unde lăsa bicicleta la un localnic, apoi se îndrepta spre casă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.