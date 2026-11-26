Un biciclist a murit după ce a fost prins sub un tramvai, în Timișoara. Imaginile au fost surprinse de o cameră
Două accidente în care au fost implicați bicicliști s-au încheiat tragic miercuri noapte. Unul s-a petrecut în județul Vaslui, unde victima – care se ducea spre casă, după o zi de muncă – a fost lovită din spate de o mașină. Impactul i-a fost fatal.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Iar la Timișoara, un alt bărbat aflat pe bicicletă a sfârșit lovit de un tramvai. Echipele de intervenție au avut nevoie de o macara pentru a-i scoate trupul de sub garnitură.
Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!
Accidentul s-a petrecut într-o zonă din centrul Timișoarei, în jurul orei 20:00, și a fost surprins de o cameră de supraveghere. Bărbatul traversa intersecția pe culoarea roșie a semaforului, prin spatele unui tramvai, și nu l-a observat pe al doilea, care venea din sens opus. A fost lovit în plin.
Bărbat: „S-a grăbit pe trecerea de pietoni, avea roșu când să treacă, l-a prins și l-a băgat sub.”
Bărbat: „Nu cred că avea mare viteză, că dacă avea viteză mare să treacă, trecea pe sub… trecea repede prin față.”
Bărbatul a rămas prins sub garnitură. Pentru a-l scoate de acolo, echipele de intervenție au fost nevoite să ridice tramvaiul cu o macara.
Băiat: „Am văzut cum tramvaiul a venit aici, s-a oprit brusc și apoi am văzut că a venit o mașină care a ridicat cablurile de curent ca să le stingă. Apoi au venit ambulanța, pompierii și am văzut că e bicicleta sub tramvai.”
Vatmanul nu consumase alcool, spun polițiștii, care fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Biciclist lovit mortal în Vaslui
Un alt accident mortal în care a fost implicat un biciclist a avut loc miercuri seară în comuna Vulturești, județul Vaslui.
Bărbatul de 65 de ani se ducea spre casă, după o zi de muncă, purta vestă reflectorizantă și circula regulamentar, pe marginea drumului, spun martorii. Nu a fost observat însă de șoferul mașinii cu număr de Iași, care l-a lovit din spate.
Echipajul medical chemat de urgență nu a mai putut face nimic pentru el. Omul făcea zilnic naveta cu trenul, la Iași. Cobora în gara Buhăiești, acolo unde lăsa bicicleta la un localnic, apoi se îndrepta spre casă.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Video recomandate
O fetiță de 4 luni, salvată cu o tehnică folosită în premieră în România. „O să vedem viața cu alți ochi”
O fetiță de 4 luni, salvată cu o tehnică folosită în premieră în România. „O să vedem viața cu alți ochi”
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Alba Iulia se pregătește pentru Ziua Națională a României
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai apreciat din Europa
Cinci persoane, condamnate la închisoare în cazul copilului de 3 ani mort în fosa septică din curtea unei școli din Iași
Președintele AUR, George Simion, a fost chemat la Parchetul General, unde procurorii l-au pus oficial sub acuzare pentru instigare publică
Alertă sanitară la o grădiniță din Iași
Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturie despre atacul de tip mafiot
Președintele României a anunțat când crede că s-ar putea face pace în Ucraina: Iarna „avantajează” Rusia
Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit