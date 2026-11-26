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Inteligența artificială oferă câteva recomandări despre momentul potrivit pentru a cumpăra biletele, zilele în care este mai ieftin să zbori și trucurile care te pot ajuta să economisești, potrivit Diario del Viajero.

Dacă îți pregătești următoarea vacanță, câteva alegeri inspirate pot face diferența între un bilet scump și o ofertă avantajoasă. Contează atât cu cât timp înainte faci rezervarea, cât și zilele în care alegi să călătorești.

Cu cât timp înainte ar trebui să cumperi biletele de avion

Potrivit recomandărilor oferite de inteligența artificială, prezentate de sursa citată, pentru zborurile interne este bine să faci rezervarea cu una până la trei luni înainte de plecare. În cazul zborurilor internaționale, intervalul recomandat este mai mare, de trei până la șase luni.

Dacă vrei să călătorești în perioade aglomerate, precum vacanța de vară, Crăciunul sau Paștele, este indicat să te ocupi din timp de rezervare. În aceste situații, biletele pot fi cumpărate chiar și cu șase până la nouă luni înainte, pentru a evita tarifele mai ridicate din apropierea plecării.

Un alt sfat este să urmărești prețurile încă din momentul în care începi să-ți planifici călătoria. Astfel, poți observa dacă tarifele cresc sau scad și poți profita de o ofertă bună atunci când apare.

În ce zile este mai ieftin să zbori

Ziua în care pleci poate influența și ea costul călătoriei. Marțea, miercurea și sâmbăta sunt, de regulă, zile în care biletele pot fi mai ieftine, în timp ce vinerea și duminica sunt adesea mai scumpe, deoarece cererea este mai mare.

Dacă ai flexibilitate în alegerea datelor, merită să compari prețurile pentru mai multe zile înainte și după data la care ai vrea să pleci.

În ceea ce privește ziua în care faci rezervarea, marțea și miercurea sunt indicate uneori drept momente potrivite pentru a găsi oferte. Totuși, nu există o zi a săptămânii în care biletele să fie automat mai ieftine. Tarifele depind în primul rând de compania aeriană, destinație și cererea pentru zborul respectiv.

Trucuri care te pot ajuta să economisești la biletele de avion

Pe lângă alegerea perioadei potrivite, există câteva metode prin care poți găsi zboruri la prețuri mai bune:

Compară ofertele pe mai multe platforme.

Fii flexibil cu datele de călătorie. Dacă nu trebuie să pleci într-o anumită zi, verifică și zborurile din zilele apropiate. Diferențele de preț pot fi importante.

Dacă nu trebuie să pleci într-o anumită zi, verifică și zborurile din zilele apropiate. Diferențele de preț pot fi importante. Verifică și aeroporturile din apropiere. Uneori, plecarea sau sosirea pe un aeroport alternativ poate reduce costul călătoriei.

Uneori, plecarea sau sosirea pe un aeroport alternativ poate reduce costul călătoriei. Ia în calcul zborurile cu escală. Acestea pot fi mai ieftine decât cursele directe, chiar dacă presupun un timp mai lung petrecut pe drum.

Acestea pot fi mai ieftine decât cursele directe, chiar dacă presupun un timp mai lung petrecut pe drum. Activează alertele de preț.

Verifică prețurile în moneda companiei aeriene. În anumite situații, tariful afișat în moneda locală poate fi diferit, însă trebuie să iei în calcul și eventualele comisioane de conversie.

În anumite situații, tariful afișat în moneda locală poate fi diferit, însă trebuie să iei în calcul și eventualele comisioane de conversie. Folosește punctele sau milele acumulate. Dacă ai un program de fidelitate sau beneficii asociate unui card, le poți utiliza pentru a reduce costul biletelor.

Un alt sfat des întâlnit este să cauți biletele în modul incognito al browserului, din teama că site-urile ar crește prețurile în funcție de căutările repetate. Nu există însă dovezi solide că simpla repetare a căutărilor determină companiile aeriene să mărească tarifele.

În cele din urmă, cel mai bun mod de a economisi este să compari ofertele, să urmărești evoluția prețurilor și să nu te limitezi la o singură zi de plecare. Puțină flexibilitate în planificare îți poate lăsa mai mulți bani în bugetul de vacanță.